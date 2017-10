Football - Coupe de la Ligue : fin de l'aventure pour Guingamp et Lorient

Lorient et Guingamp ouvraient le bal des 16e de finale de la Coupe de la Ligue ce mardi soir. Les deux clubs bretons ont été éliminés par Caen et Montpellier.

En Avant Guingamp ne verra pas les 1/8e de finale de la Coupe de la Ligue. Les hommes d'Antoine Kombouaré, qui restaient sur trois 1/4 de finale consécutifs dans la compétition, sont tombés sur une équipe montpelliéraine qui a confirmé sa bonne forme actuelle. Le MHSC s'est imposé 2-0.

Guingamp passe à côté

Les joueurs d'En Avant ont vécu une soirée très compliquée à Roudourou. Une seule véritable occasion en première période, pas grand chose non plus en seconde mi-temps, même si l'entrée de Jimmy Briand a fait du bien. L'attaquant s'est procuré plusieurs occasions (80', 89'). Privat a lui trouvé le poteau (84'). A ce moment-là, le MHSC menait déjà 2-0. Grâce à des réalisations de Souleymane Camara, de la tête sur corner (20') puis de Casimir Ninga, qui a profité d'une erreur de Sorbon pour filer au but (71', 2-0). Les encouragements du Kop Rouge jusqu'au bout du temps additionnel n'auront pas suffi.

Guingamp retrouvera le Roudourou dès samedi avec la réception du promu Amiens.

La belle image au Roudourou : Luka et Jules, pris dans le mouvement de foule contre Rennes, invités à assister au match #EAGMHSC#Fbsportpic.twitter.com/IrXa8etJKh — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) October 24, 2017

Lorient passe aussi à la trappe

De son côté, le FC Lorient a été sorti par le Stade Malherbe de Caen un petit peu plus tôt dans la soirée (1-0). Kouakou a marqué le seul but du match pour le pensionnaire de Ligue 1 juste avant la pause. Les joueurs de Mickaël Landreau ont tout tenté pour arracher une séance de tirs au but. Sans succès. Le portier Caennais, Brice Samba, a repoussé les offensives lorientaises. Le poteau l'a sauvé sur une Madjer de Pierre-Yves Hamel en tout fin de match. Lorient aura tiré 21 fois au but, contre six tirs au SMC. Rageant.

Lorient retrouvera la Ligue 2 samedi après-midi. Les Merlus recevront Tours, la lanterne rouge à 15 heures.