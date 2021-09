Football : Cris est satisfait du début de saison du Mans FC

Avec trois victoires, une défaite et un nul, Le Mans FC est 2e du championnat National. Un début de saison jugé satisfaisant par Cris qui a repris l'équipe à l'intersaison. Le nouvel entraineur des Sang et Or était l'invité de France Bleu Maine ce mardi matin

"The policeman". C'était le surnom de Cris lorsqu'il jouait à l'Olympique Lyonnais. Un sobriquet pour louer son autorité naturelle sur le terrain lorsqu'il était le patron de la défense des gones. Une autorité qu'il exerce aujourd'hui dans le vestiaire du Mans FC. "Je suis exigeant" reconnait le Brésilien "même si j'écoute mes joueurs et j'essaye de leur donner du plaisir". Une formule gagnante pour l'instant puisque l'équipe sarthoise a réussi son début de saison. Avec trois victoires, une défaite et un nul, les footballeurs manceaux sont 2e du championnat de National à un point du leader Concarneau.

Un début de saison satisfaisant

Une entame de championnat jugée satisfaisante par le coach des Sang et Or. "Je suis très content de la prestation de mes joueurs. Ce n'est pas facile parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Des nouveaux joueurs qu'il faut connaître, un nouveau staff. Ils doivent apprendre à me connaître et comprendre la philosophie de jeu qu'on veut mettre en place. Je suis content car ils ont compris assez vite même s'il y a encore du boulot à mettre en place". Cris estime que son groupe n'est pas encore assez constant lors des matches. Il faut donc travailler ces temps faibles à l'entrainement. L'objectif est clair : la montée en ligue 2 pour éviter au club de perdre son statut professionnel. "Cette pression je l'accepte. J'aime bien çà même. Mais ce n'est que le début de saison et il ne fait pas brûler les étapes. Rester en haut de tableau en début de saison, c'est important pour nous".

Le public dans les stades, c'est çà le foot - Cris, entraineur du Mans FC

Les trois victoires du Mans FC ont été obtenues à domicile devant le public du MMArena. "Quand on a un stade de 25 000 places, il faut réussir son début de saison pour donner envie au public de venir". Des spectateurs qui peuvent enfin retrouver leurs places en tribune après une saison et demie plombée par le Covid. " Le public dans les stades, c'est çà le foot" se réjouit Cris. "_Nous, joueurs et staff, on a besoin de public, de sa chaleur. C'est une motivation supplémentaire pour les joueurs quand ils savent que les supporters sont là pour les applaudir mais aussi pour leur mettre la pression_, pour être exigeant. Les matches sans public, çà ne ressemble à rien !"

Ses connections avec l'olympique lyonnais

Joueur emblématique de l'Olympique Lyonnais entre 2004 et 2012 (304 matchs disputés pour 26 buts), Cris a gardé des attaches avec le septuple champion de France. " J'ai gardé des amis, je suis en contact avec Juninho (NDLR: ancien joueur vedette des Gones et aujourd'hui directeur sportif de l'O.L.)". Est-ce un atout pour faire venir des joueurs au Mans FC ? " Oui pourquoi pas ! Si le joueur nous intéresse et s'il est bon. Mais il faut que le joueur ait envie de venir au Mans. J'apprécie les joueurs qui montrent leur envie d'adhérer au projet".

Pelé, c'est notre roi- Cris

Lorsqu'il était joueur, Cris a été sélectionné 22 fois en équipe nationale du Brésil (dont 5 avec l'équipe olympique). C'est lors de ces rassemblements que le nouvel entraineur du Mans FC a pu côtoyer la légende du foot Pelé. "Il venait de temps en temps nous parler de son expérience". Agé de 80 ans, Pelé est actuellement hospitalisé à Sao Paulo. Il a été opéré d'une tumeur au colon. "C'est vrai que c'est inquiétant" reconnait Cris qui comme tous les Brésiliens et les amoureux de foot, suit avec appréhension l'évolution de la maladie de l'ancienne star du ballon rond. " On croise les doigts pour qu'il se rétablisse. "Pelé c'est notre roi ! Le roi du foot"