Football - D1 Arkema : Montpellier pas loin d'accrocher Lyon

Revenu deux fois au score grâce à un doublé de Lena Petermann, le MHSC a longtemps cru pouvoir privé Lyon de ses premiers points, cette saison, mais la Paillade s'est finalement inclinée après un troisième but marqué juste avant le temps additionnel (2-3). Rageant, mais très encourageant.

Paradoxalement, c'est un revers qui permet de dire que Montpellier tient le bon bout. Face à Lyon, leader jusque-là incontesté du championnat, les héraultaises ont en effet confirmé qu'elles étaient bel et bien sur une pente ascendante, qu'elles avaient un gros mental en plus de beaucoup d'énergie, et qu'elles étaient en capacité de rivaliser avec ce qui se fait de mieux, en championnat.

Cette défaite (2-3) à l'occasion de la 13ème journée de D1 n'est donc pas "un coup d'arrêt" pour l'entraîneur Yannick Chandioux, déçu du résultat, lui qui estimait à juste titre que le nul aurait été "mérité" par ses filles, mais fier du visage affiché par les pailladines, devant un public venu en nombre les encourager.

Menées deux fois au score en première période, avec une ouverture du score précoce de Griedge Mbock (5') puis un second but signé Eugénie Le Sommer (42'), les partenaires de Lena Petermann sont parvenues à revenir deux fois au score, grâce à un doublé de l'imposante attaquante allemande (18', 43'), qui aura servi de précieux point d'appui et permis de conserver de bons ballons.

Seulement, après avoir dépensé une énergie folle pour résister et tenter par moment d'inquiéter l'OL, les montpelliéraines ont peu à peu pioché dans leurs réserves, à l'image de la très bonne Inès Belloumou, victime de crampes en fin de match et remplacée par Ashleigh Weerden. Les lyonnaises, sans jamais être géniales, ont alors continué de pousser jusqu'à obtenir un ultime corner, à trois minutes de la fin du temps réglementaire.

Un ballon repris de la tête par Wendy Renard, repoussé par Lisa Schmitz, autrice d'une superbe parade quelques minutes plus tôt sur une lourde frappe de celle qui allait finalement offrir à Lyon un douzième succès en autant de matchs disputés : Griedge Mbock, pour le doublé (88').

Au classement, le Montpellier Hérault reste cinquième, à deux points de Fleury, prochain adversaire en championnat et qui compte un match en moins, et à six points du Paris FC, troisième. Le weekend prochain, le MHSC se rendra à Albi, en huitième de finale de Coupe de France.