Football : Davel Mayela, la sixième recrue du Stade lavallois

Le Stade lavallois Mayenne FC annonce, mercredi 12 juillet, que Davel Mayela signe son premier contrat professionnel avec le club.

Davel Mayela, récompensé pour son beau jeu. Il a signé son premier contrat professionnel avec le Stade lavallois, selon un communiqué du mercredi 12 juillet. Il portera le numéro 23 et devient donc la sixième recrue du club pendant l'intersaison. Dans le mercato, cet été, le Stade lavallois a déjà recruté Ebuya, Dabo, Sarr, Da Silva Pereira (en prêt) et Pereira Lage. Six recrutements pour 20 départs.

Davel Mayela, c'est lui qui a marqué le but de l'égalisation contre les Normands de Quevilly Rouen, lors du match amical de samedi 9 juillet. Mais le jeune homme de 21 ans, né au Congo, a déjà eu l'occasion de s'illustrer au sein du club.

La saison dernière, il évoluait dans la réserve, en CFA 2, a participé à 24 matchs et marqué 13 buts. Davel Mayela a même goûté à la Ligue 2 pendant les deux dernières journées du championnat - avant la relégation en National.