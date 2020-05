Football : décès de Jacques Crevoisier, ancien formateur et entraîneur franc-comtois

Triste nouvelle ce dimanche pour le football français et surtout franc-comtois. Le journal L'Equipe annonce le décès ce dimanche matin de Jacques Crevoisier. Selon le quotidien sportif, le natif de Delle, dans le Territoire de Belfort, a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 72 ans. Jacques Crevoisier a connu une riche carrière dans le monde du football.

Dans les années 70, il débute comme joueur et entraîneur de Baume les Dames et ensuite du Besançon RC. Il devient plus tard adjoint de Gérard Houllier avec qui il remporte le championnat d'Europe des Nations junior en 1996 et en 2000 comme entraîneur en chef.

Liverpool, les heures de gloire

Avec Gérard Houllier toujours, Jacques Crevoisier vit ses années fastueuses, toujours en tant qu'adjoint de son fidèle complice. Avec les Reds, de 2000 à 2005, il gagne 5 trophées dans la même saison 2001.

Un court passage au FC Sochaux-Montbéliard

De retour dans sa Franche-Comté natale, Jacques Crevoisier va oeuvrer d'abord comme coordinateur sportif du FCSM de juin à décembre 2007. Il occupe également une fonction de conseiller du Président de l'époque Jean-Claude Plessis. Par ailleurs, Jacques Crevoisier, docteur en psychologie, fera partager ses compétences en la matière en travaillant sur le profil psychologique des joueurs du centre de formation sochalien.

Parallèlement, Jacques Crevoisier sera connu du grand public par son rôle de consultant pour les médias, et plus particulièrement au micro de Canal + pour le commentaire du championnat anglais.

Le club du FCSM annonce ce dimanche qu'une minute de silence sera respectée en sa mémoire avant le coup d'envoi de la prochaine rencontre disputée au stade Bonal.