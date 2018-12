Report de Nantes-Montpellier : "je suis triste de ne pas pouvoir souhaiter Joyeux Noël à nos supporters"

Nantes

Encore un week-end sans match pour les Canaris. Le deuxième consécutif. Après le déplacement à Nîmes samedi dernier, c'est la rencontre de la 18e journée de Ligue 1 face à Montpellier prévue ce samedi à la Beaujoire qui a été reportée en raison de la mobilisation des gilets jaunes. Les Canaris sont donc au repos forcé ce qui n'arrange pas l'entraîneur du FCN Vahid Halilhodžić.

Jusqu'à huit matchs à jouer au mois de janvier

En janvier, le calendrier des Nantais sera chargé avec au minimum cinq matchs (quatre de championnat et un de coupe de France). Et peut être 8 en cas de qualification en Coupe de la Ligue (2 de plus) et en Coupe de France (1 de plus). "Bien sûr, ce report de match nous pose beaucoup de problèmes. Le mois de janvier et le mois de février seront très chargés et je ne sais pas comment on va gérer autant de matchs", explique l'entraîneur du FC Nantes. "Ça peut influencer la suite du championnat. Je suis un peu inquiet en attendant de savoir comment ça va se régler".

Je suis un peu triste de ne pas pouvoir jouer notre dernier match de l'année à la Beaujoire, de ne pas pouvoir souhaiter Joyeux Noël à nos supporters

"Je suis un peu triste, aussi", poursuit Vahid Halilhodžić, "parce qu'on ne pourra pas jouer notre dernier match de l'année à la Beaujoire, on ne pourra pas souhaiter un Joyeux Noël et une bonne année à nos supporters".

Surtout, le FC Nantes sera en manque de rythme pour son match des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, mercredi prochain, face à Rennes. "Le rythme de la compétition va nous manquer mais pour essayer de compenser, on va bien travailler, avec notamment des entraînements ce week end, et j'espère que nous seront prêts", conclut l'entraîneur.