Football : Messi est dans la liste des joueurs du PSG retenus pour la rencontre face à Nice

On connaît la liste des joueurs du PSG qui ont été retenus pour affronter Nice ce mercredi soir à 21h00 au Parc des Princes. Messi en fait partie, mais sa présence sur le terrain n'est pas certaine, car il souffre d'une gastro entérite. Il n'était pas à la séance d'entraînement mardi.

Ils ne seront pas là

Les grands absents pour cette 16e journée de Ligue 1 sont Neymar qui souffre d'une entorse à la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Il pourrait être absent huit semaines. On en saura plus dans 24 heures.

Georginio Wijnaldum, qui va mieux, reprendra l’entraînement jeudi.

Ander Herrera pourrait lui aussi reprendre l’entraînement mais seulement en fin de semaine

Quant à Julian Draxler, il a repris la course mardi et il continue ses soins au Centre d'Entraînement Ooredoo pour une reprise de l’entraînement prévue entre 2 et 3 semaines.