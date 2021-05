Les barrages d'accession et de descente de Ligue 1, Ligue 2 et National commencent cette semaine avec un premier "play-off" entre Grenoble et le Paris FC, ce mardi 18 mai. Retrouvez dans cet article le calendrier complet et le mode d'emploi.

Football : découvrez le calendrier et le mode d'emploi des barrages de Ligue 1, Ligue 2 et National

Quels clubs vont accéder à la Ligue 1, monter ou descendre en Ligue 2 et en National ? Les barrages débutent ce mardi 18 mai. On fait le point sur les clubs qui peuvent espérer accéder à la division supérieure, ceux qui sont menacés, le calendrier et le mode d'emploi des barrages dans cet article.

Les forces en présence

Les clubs de Ligue 1 menacés par la relégation en Ligue 2

Aujourd'hui, deux clubs sont d'ores et déjà relégués en Ligue 2 : Dijon et Nîmes. Les Dijonnais ont vécu une saison catastrophique, avec seulement trois victoires et 18 petits points engrangés au total. Ils ont été relégués dès le 25 avril. Pour les Crocos, la descente s'est jouée dimanche dernier, avec la défaite contre Lyon et la victoire en parallèle de Nantes, Lorient, Strasbourg, Bordeaux et le match nul de Brest. Ces cinq clubs sont encore sous la menace de la relégation, ainsi que Reims, 13e. Pour l'instant, ce sont les Nantais qui occupent la 18e place, synonyme de barrage. Tout va ce jouer lors de la 38e journée de Ligue 1, dimanche prochain.

Les clubs Ligue 2 qui peuvent jouer la montée en Ligue 1

Troyes et Clermont sont assurés de jouer l'an prochain en Ligue 1. Les Champenois ont été sacrés champions de France de Ligue 2 le 8 mai dernier. Le Clermont Foot a pour sa part vu sa montée officialisée samedi dernier, une première dans l'histoire du club.

En terminant à la troisième, quatrième et cinquième place, Toulouse, Grenoble et le Paris FC peuvent encore espérer les rejoindre et joueront les barrages.

Les clubs Ligue 2 menacés par la relégation en National

A l'autre bout du classement, Châteauroux et Chambly sont relégués et joueront en National l'an prochain. Après une fin de saison pleine de suspense, ce sont finalement les Chamois niortais qui terminent 18e et joueront les barrages de descente.

Les clubs de National qui peuvent jouer la montée en Ligue 2

En National, Bastia et Quevilly-Rouen Métropole terminent à la première et à la deuxième place du championnat et montent en Ligue 2. Troisièmes, les joueurs de Villefranche-Beaujolais joueront les barrages pour essayer de les rejoindre.

Le mode d'emploi

Le premier match de ces barrages aura lieu dès ce mardi, avec un premier "play-off" d'accession à la Ligue 1 entre Grenoble et le Paris FC, qui ont terminé respectivement quatrième et cinquième de Ligue 2.

Le vainqueur de ce match affrontera vendredi Toulouse, troisième de Ligue 2.

Le vainqueur de ce deuxième "play-off" rencontrera ensuite, en matches aller-retour, les 27 et 30 mai, le 18e de Ligue 1 dont on ne connaît pas encore l'identité : Reims, Bordeaux, Strasbourg, Brest, Lorient ou Nantes.

Les barrages entre Ligue 2 et National se disputeront aussi sur deux matches, entre Niort et Villefranche Beaujolais. Le match aller est prévu ce mercredi en Beaujolais et le match retour samedi sur la pelouse des Chamois.

