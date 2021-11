Football : qui sont les favoris pour le Ballon d'Or 2021 ?

30 nommés, 3 favoris pour un seul Ballon d'Or. L'événement orchestré par France Football revient cet année après une interruption en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. La cérémonie se tient ce lundi 29 novembre dès 20h30 au Théâtre du Châtelet à Paris. Trois favoris cette année : le néo-Parisien Lionel Messi, tenant du titre et déjà six fois récompensé, le Français Karim Benzema (Real Madrid) et le Polonais Robert Lewandoski (Bayern Munich).

Comme en 2019, la soirée verra la remise de quatre trophées. En plus des Ballons d'Or masculin et féminin, le trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, et le trophée Yachine, attribué au meilleur gardien, seront décernés.

Messi, Benzema, Lewandowski... les favoris

Et de 7 pour Lionel Messi ? La star argentine fraîchement arrivée au Paris Saint-Germain fait une nouvelle fois office de grand favori cette année. Dernier lauréat du Ballon d'Or en date (2019) et vainqueur de la Copa America avec l'Argentine (4 buts et 5 passes décisives en 7 matchs), paraît ainsi bien placé pour remporter son septième Ballon d'Or et établir un nouveau record en la matière.

Léo Messi embrassant le trophé de la Copa America en juillet dernier, compétition qu'il a remporté avec son équipe nationale, l'Argentine. © AFP - Carl De Souza

Karim Benzema, espoir français, après 23 ans de disette. Mais la côte de l'attaquant du Real Madrid décroit, notamment chez les journalistes sportifs européens. La campagne lancée par le Real Madrid, son retour réussi en sélection et ses statistiques ahurissantes n'y ont rien changé.

Car chez les journalistes sportifs, le Ballon d'Or ccette année devrait revenir au Polonais Robert Lewandowski, vaincqueur de la Ligue des champions en 2020 avec le Bayern de Munich. L'attaquant était en effet grand favori l'an passé, mais privé de victoire en raison de l'annulation de la cérémonie à cause de la pandémie.

Quatre nommés au PSG

Aux côtés de Léo Messi figurent trois joueurs parisiens : le gardien italien élu meilleur joueur de l'euro Gianluigi Donnarumma Neymar, et Kylian Mbappé. Le néo-Parisien Messi, à l'annonce de la liste des finalistes en octobre avait déjà annoncé ses intentions de vote, corporatistes : "J'ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterai comme Neymar et Kylian (Mbappé)".

Messi, Mbappé et Neymar lors du match du PSG face à Manchester City le 24 novembre dernier. © AFP - Paul Ellis

La liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2021

Cesar Azpilicueta (ESP/Chelsea)

Nicolo Barella (ITA/Inter Milan)

Karim Benzema (FRA/Real Madrid)

Leonardo Bonucci (ITA/Juventus Turin)

Giorgio Chiellini (ITA/Juventus Turin)

Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City)

Ruben Dias (POR/Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (ITA/PSG)

Bruno Fernandes (POR/Manchester United)

Phil Foden (ANG/Manchester City)

Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund)

Jorginho (ITA/Chelsea)

Harry Kane (ANG/Tottenham)

N'Golo Kanté (FRA/Chelsea)

Simon Kjaer (DAN/AC Milan)

Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich)

Romelu Lukaku (BEL/Chelsea)

Riyad Mahrez (ALG/Manchester City)

Lautaro Martinez (ARG/Inter Milan)

Kylian Mbappé (FRA/PSG)

Lionel Messi (ARG/FC Barcelone puis PSG)

Luka Modric (CRO/Real Madrid)

Gerard Moreno (ESP/Villarreal)

Mason Mount (ANG/Chelsea)

Neymar (BRE/PSG)

Pedri (ESP/FC Barcelone)

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus puis Manchester United)

Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

Raheem Sterling (ANG/Manchester City)

Luis Suarez (URU/Atlético de Madrid)

Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto : trois Françaises chez les femmes

Trois Françaises figurent dans la liste féminine. Wendy Renard qui a remporté 14 championnats de France et sept Ligues des Champions avec l'Olympique Lyonnais. Deux joueuses du Paris Saint-Germain complètent la liste : Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.