Football : découvrez les quatre joueurs français nommés pour le Ballon d'or 2023

Le trophée du Ballon d'or 2023 qui récompense le meilleur joueur de football de l'année sera remis le 30 octobre à Paris. La liste des 30 nommés - dont Cristiano Ronaldo est absent pour la première fois depuis 2004 - a été annoncée ce mercredi soir sur la chaîne l'Équipe. Benzema, Mbappé, Kolo Muani et Griezmann sont les quatre joueurs français en lice.

C'est le Ballon d'or en titre. Buteur fétiche du Real Madrid pendant 14 ans, l'intraitable N.9 Karim Benzema s'est construit un immense palmarès au fil d'une carrière jalonnée d'embûches en France et de gloire en Espagne, jusqu'à devenir une légende madrilène. Karim Benzema a quitté le Real pour l'Arabie Saoudite en juin en étant le joueur qui y a gagné le plus de trophées (25, à égalité avec Marcelo), le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club avec 354 buts, derrière Cristiano Ronaldo et devant la légende Raul.

Réintégré à l'équipe première du PSG après un long bras de fer avec ses dirigeants, Kylian Mbappé fait partie des 30 nommés pour le Ballon d'or 2023. Mbappé a été élu meilleur buteur de la Coupe du monde au Qatar (8 buts), auteur d'un triplé retentissant face aux Argentins. Le jeune joueur originaire de Bondy (Seine-Saint-Denis) a dit vouloir participer aux JO de Paris 2024.

L'attaquant international français Randal Kolo Muani, ex-joueur de Francfort fraichement recruté par le Paris Saint-Germain , est nommé pour le Ballon d'or 2023. Arrivé à Francfort à l'été 2022, libre de contrat en provenance de Nantes, Randal Kolo Muani a réalisé une première saison de premier plan avec Francfort, inscrivant 15 buts en Bundesliga et délivrant 11 passes décisives.

Vice-champion du monde avec l'équipe de France en décembre 2022 au Qatar, "RKM" a porté Francfort à bout de bras pendant la seconde partie de la saison, atteignant les huitièmes de finale de la Ligue des champions et la finale de la Coupe d'Allemagne, et finissant à la 7e place de Bundesliga. Il est originaire de Bondy comme Kylian Mbappé.

Né le 21 mars 1991 à Mâcon (Saône-et-Loire), Antoine Griezmann est aujourd'hui un pilier de l'équipe de France. Champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022, il a disputé trois Mondiaux et deux Euro. Antoine Griezmann (32 ans) a, lui aussi, manifesté son intérêt pour participer aux Jeux de Paris.

