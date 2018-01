Scène surréaliste ce dimanche lors de la rencontre entre Nantes et le PSG. L'arbitre Tony Chapron tacle le défenseur nantais Diego Carlos et l'expulse dans la foulée. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont venues des quatre coins de l'Europe.

Nantes, France

La scène est hallucinante. Nous sommes dans le temps additionnel du match de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Paris Saint Germain (0/1). Le défenseur nantais Diego Carlos percute involontairement l'arbitre Tony Chapron. Au sol, ce dernier s'énerve et tacle le Brésilien. Une fois debout, il l'avertit et l'expulse car il s'agit de son deuxième carton jaune

je chiale sa mere , chapron ma buté pic.twitter.com/r9lyQbQg4A — Philou (@philousports) January 14, 2018

L'image fait le tour du monde

Aussitôt, l'image fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les médias s'en emparent également. "Monsieur Chapron va entrer dans l'histoire du football" pour le journal espagnol Marca ou "L'incroyable réaction de l'arbitre"pour le journal italien Corriere Dello Sport.

¡¡Pero esto qué es!! ¡¡El árbitro da una patada y expulsa a un jugador en el Nantes-PSG!! ▶️ https://t.co/nofGn40pEq Va a entrar en la historia del fútbol... #Ligue1pic.twitter.com/UFea4C2AqV — MARCA (@marca) January 14, 2018

Incredibile in Nantes-Psg: fallo di reazione dell'arbitro #Chapronhttps://t.co/gfMK7wqyNx — Corriere dello Sport (@CorSport) January 14, 2018

La réaction de plusieurs joueurs de football

A travers l'Europe, plusieurs joueurs de football en exercice ou la retraite n'ont pas hésité à ironiser sur le geste de Tony Chapron. Parmi eux, l'ancien attaquant anglais Gary Lineker, le gardien espagnol Iker Casillas, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France Guy Stéphan ou encore l'ancien attaquant de Lyon Bryan Bergougnoux.

Seguro que se habrá disculpado el buen hombre. Ha sido espontáneo. Eso sí, para mí es agresión y roja!! 3 partidos mínimo!! #modobroma 😳😁😂 https://t.co/wRfzJZQn03 — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 14, 2018

Mr Chapron il veut pas tirer le coup franc aussi ? #fcnapsg — Bergougnoux Bryan (@BryanSupaberg) January 14, 2018

Le geste de Tony Chapron tourné en dérision sur Twitter

En quelques minutes, la toile enflamme. Le tacle de l'arbitre Tony Chapron fait le tour de l'Europe. La vidéo tourne en boucle. Son geste a même droit à un hashtag sur Twitter #chaprongate. Des milliers de tweet sont envoyés. Chacun y va de son commentaire. "Le petit chapron rouge" pour l'animateur de télévision Thomas Hervé.

Exclu : la nouvelle photo de profil de Tony Chapron. pic.twitter.com/fr8eFuBB0y — SO FOOT (@sofoot) January 14, 2018

Quand des internautes modifient la page Wikipédia de Tony Chapron. 😭 pic.twitter.com/gHTK3KaSQd — Actu Foot (@ActuFoot_) January 14, 2018

#Chapron rentre dans l'histoire

et le dictionnaire avec le mot " faire une Chapronnade" pic.twitter.com/PwDh39gLjY — LE CHRONISHIRT (@LECHRONISHIRT) January 14, 2018

Tony Chapron, 45 ans, arbitre au plus haut niveau, c'est à dire en Ligue 1 depuis 2006. Il doit prendre sa retraite à la fin de cette saison.