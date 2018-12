Football : déjà plus de places assises pour Canet - Monaco

Perpignan, France

Les premiers fans sont venus dès 8 heures ce jeudi matin pour être sûrs d'avoir leurs places pour le match Canet-Monaco. La billetterie a ouvert à midi au stade Gilbert-Brutus et à l'office de tourisme de Canet-en-Roussillon. La file d'attente a vite pris de l'ampleur.À 14 heures, il ne restait déjà plus de places à 25 euros (au centre de la tribune Bonzoms) et à 10 euros (tribune Guasch). Quelques minutes plus tard, c'était toute la tribune Bonzoms qui était remplie. Seules, restaient les places derrière les buts en tribune Puig-Aubert.

Sans surprise, en milieu d'après-midi, toutes les places assises ont donc été attribuées. 275 places ont été réservées au club de Monaco. Il reste donc encore quelques centaines de places en pesage (à 5 euros).

Le 32e de finale de coupe de France Canet - Monaco se jouera le dimanche 6 janvier à 14h45.