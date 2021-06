Football : départ du coach des féminines du PSG Olivier Echouafni

Olivier Echouafni, entraîneur de l'équipe féminine du Paris Saint Germain, championne de France, quitte le club de la capitale après trois saisons, a annoncé jeudi le PSG dans un communiqué. Arrivé en 2018 au PSG, l'ancien milieu de terrain de 48 ans était en fin de contrat au 30 juin.

"Le Paris-Saint-Germain souhaite remercier chaleureusement Olivier pour cette magnifique page de la Section Féminine et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière d'entraîneur" peut-on lire dans le communiqué. Echouafni a effectué 92 matches sur le banc parisien dont une finale de Coupe de France de football et deux demi-finales de Ligue des Champions et avec lui, le PSG a remporté le 4 juin un titre historique de championnes de France décroché à l'issue de la saison 2020-2021, mettant fin à 14 ans d'hégémonie de l'Olympique lyonnais.

"C'est une grande fierté d'avoir écrit une page si importante de l'histoire de ce glorieux club. Je remercie le Président Nasser Al-Khelaifi, les dirigeants, les différents staffs, les supporters et bien entendu l'exceptionnel groupe de joueuses sans qui cet exploit n'aurait jamais été possible" a ajouté Olivier Echouafni.