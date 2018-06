Arnaud Tanguy quitte son poste de directeur général du HAC. L'information a été communiquée officiellement ce vendredi midi. C'est une surprise en plein mercato et à trois jours de la reprise pour les footballeurs de ligue 2. Arnaud Tanguy est le numéro deux du club et le bras droit du président Vincent Volpe.

Recrutement dans le délai "le plus bref possible"

Dans un communiqué, le club précise qu'Arnaud Tanguy se tourne vers d'autres projets pour la saison 2018/2019 "il nous quitte fin juillet pour poursuivre une opportunité plus proche de sa famille" précise le président Vincent Volpe. Ce dernier se dit prêt à assumer les fonctions de directeur général mais il précise " nous nous emploierons à recruter le successeur d'Arnaud Tanguy dans le délai plus bref possible"

Le communiqué mentionne aussi la réaction d'Arnaud Tanguy "Je pars avec le sentiment contribué avec succès à la transition de gouvernance entamée en 2015"