En Berry, de nombreuses rencontres de football amateur sont reportées suite aux intempéries

En raison des intempéries, à savoir les fortes chutes de pluies qui se sont abattues en France et donc dans le Berry, les rencontres départementales dans l'Indre et le Cher ont été reportées à une date ultérieure.

Avec les dernières précipitations qui se sont abattues sur notre territoire, les pelouses sont gorgées d'eau. Les maires des communes concernées ont donc pris un arrêté municipal. Et devant justement la multitude d'arrêtés municipaux, les districts de l'Indre et du Cher ont donc décidé de reporter toutes les rencontres seniors mais aussi de jeunes. En National 3, en raison là aussi d'un arrêté municipal, le derby du Berry entre le Bourges 18 et la réserve de la Berri a été reporté à une date ultérieure.

En revanche, le match de Ligue 2 entre la Berrichonne Football et le Stade Malherbe de Caen comptant pour la 28ème journée est maintenu. C'est en effet une autre instance, à savoir la Ligue de football professionnel, qui gère ces rencontres entre équipes professionnelles. Quant aux matchs régionaux qui dépendent de la ligue du Centre-Val de Loire, ils sont maintenus pour le moment. En revanche, si un arrêté municipal est pris, le match en question sera reporté. C'est le cas déjà en R2 entre Joué-lès-Tours et Diors. Une division en dessous en R3, la rencontre entre Déols et Monts a été reportée tout comme Cher Sologne - La Châtre et Châteaudun - Vatan.