Football : dernier test grandeur nature pour Le Mans FC qui affronte le Stade Poitevin en match amical

C'est au stade MMArena que les sang et or vont jouer leur ultime match amical ce samedi 31 juillet, à 16 heures et à huis clos. Contre le Stade Poitevin (N3), l'entraîneur Cris veut voir le collectif faire ses preuves avant le lever de rideau du championnat de National, le 6 août, à domicile.

Dernier match amical pour Le Mans FC ce samedi. Les sang et or affrontent le Stade Poitevin, club de National 3, qui évolue donc deux divisions en-dessous du Mans. C'est l'ultime test grandeur nature, sur la pelouse du stade MMArena, avant la reprise du championnat le 6 août contre le Stade Briochin. Et pour le coach Cris, pas question de jouer avec le frein à main contre les Poitevins. "J'ai été joueur, je sais que parfois ils préfèrent se gérer car le plus important c'est le premier match de championnat. Mais on va mettre en place tout ce qu'on a bossé ces cinq dernières semaines" assure l'entraîneur manceau.

C'est le collectif qui doit marcher, pas l'individuel - Cris

Le coach espère surtout voir un vrai collectif, avant les talents propres à chaque jouer. "C'est le collectif qui doit marcher aujourd'hui, pas l'individuel. L'individuel viendra naturellement. Pour moi, le plus important, c'est le collectif" martèle Cris. "On est dans la préparation pour faire progresser l'équipe en vue du 6 août." Sur le niveau de l'adversaire ce samedi, peut-être moins relevé que ce qu'on aurait pu attendre d'un ultime match amical, Cris répond qu'il n'a pas toujours été simple de trouver des adversaires et que Poitiers "est une équipe qui se préparer pour monter en National 2 et qui est expérimentée. Cela va faire un bon match."

"Déterminé à montrer tout ce que je sais faire" : la recrue Issouf Macalou déjà dans le bain

Ce match amical au stade MMArena, c'est l'occasion de prendre ses repères, surtout pour les recrues qui découvrent leur nouvelle maison. Comme Issouf Macalou, l'attaquant prêté par Valenciennes (L2) et arrivé la semaine dernière seulement. "Je suis déterminé à montrer tout ce que je sais faire" déclare le joueur de 22 ans. "Je dois passer un palier, prendre plus de maturité dans mon football (...) c'est un bon club, qui a des objectifs. Le groupe est bon, le coach compte sur moi." Issouf Macalou a joué ses premières minutes sous le maillot sang et or lors du match amical contre Versailles, remporté 3-1 par les Manceaux. Une intégration express ? "Quand tu arrives en fin de prépa, la meilleure chose à faire c'est de vite s'intégrer au collectif et s'approprier les principes de jeu du coach." De ce côté-là, Issouf Macalou a une longueur d'avance : il a déjà évolué sous les ordres de Cris, au Goal FC (N2).

Les résultats des matchs amicaux de pré-saison

10/07 : Victoire 1-0 contre Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (N2)

14/07 : Défaite 4-0 contre le PSG (L1)

17/07 : Victoire 1-0 contre Quevilly-Rouen (L2)

24/07 : Victoire 3-1 contre le FC Versailles (N2)