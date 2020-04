Football : des bilans médicaux pour les joueurs de Ligue 1, les finales des Coupes mi-juin ?

Et si les finales des deux coupes nationales avaient lieu avant la potentielle reprise du championnat ? C'est en tout cas le souhait du président de la FFF, la Fédération française de football. Noël Le Graët a exprimé ce souhait lors d'un bureau de la LFP, la Ligue de Football ce vendredi. Pour lui, la finale de la Coupe de France, entre le PSG et Saint-Étienne, doit avoir lieu le samedi 13 juin ou le 20 juin. La finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon se disputerait elle trois jours plus tard.

Selon Noël Le Graët, reprendre la compétition par la Coupe de France, "trophée le plus prestigieux", serait un "message symbolique" adressé à toutes les familles du football tricolore. "Cette proposition n'a pas été contredite. Je considère que quand on ne me dit pas non, c'est oui", a glissé le dirigeant du foot français, lors d'un entretien avec L'Equipe.

Reprise du championnat mi-juin ?

Les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, à l'arrêt depuis la mi-mars, devraient eux reprendre à la mi-juin, en cas de feu vert gouvernemental. "On peut imaginer que le championnat reprendrait pour les dix dernières journées à partir du 15 juin probablement", a expliqué Jean-Michel Aulas, le patron de Lyon. L'objectif, selon lui, est que "tout soit terminé pour le 3 août car l'UEFA va finir ses campagnes de C1 [NDRL : Ligue des Champions] du 3 au 29 août".

Une reprise mi-juin, c'est également l'hypothèse privilégiée par la LFP, la Ligue de football professionnel, "sous réserve de connaître les modalités de déconfinement qui seront présentées par le gouvernement dans les prochains jours".

Un bilan médical pour les joueurs de Ligue 1

Dans la semaine du 11 mai, soit juste après le déconfinement, les joueurs de Ligue 1 effectueront tous un "bilan médical complet" dans leur centre d'entraînement, avant la reprise du championnat. C'est-à-dire un bilan cardiologique, virologique et psychologique. La Ligue de football professionnel l'a annoncé ce vendredi, sous réserve de l'autorisation de l'État.

Des tests PCR sont également prévus "puis un suivi médical quotidien, qui sera détaillé dans le protocole finalisé d'ici la fin du mois d'avril", a indiqué la LFP dans un communiqué.