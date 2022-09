Football : des Icaunais ont eu le privilège de voir de très près le trophée du Ballon d'Or

Cela n'arrivera sans doute qu'une seule fois dans leur vie. Une dizaine d'adolescents du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne a eu le privilège ce lundi 12 septembre, de voir le trophée du Ballon d'Or. Ce prestigieux prix, crée en 1956 par le magazine France Football, sera décerné le 17 octobre prochain au meilleur joueur de l'année. "J'ai senti mon cœur battre très fort. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut voir le Ballon d'Or", souligne Cyril. "J'ai demandé si c'était le vrai, on m'a dit oui", ajoute l'adolescent de 14 ans.

On veut que cette récompense soit accessible au plus grand nombre

Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football cache sous son masque un grand sourire. "Ils sont subjugués par ce trophée qui scintille". Il a choisi de se rendre à l'hôpital de jour adolescents Henri Vincenot à Auxerre, "pour mettre un peu de paillettes dans leurs yeux et du sourire dans leur vie qui ne doit peut-être pas rose tous les jours et rien que ça, ça vaut le déplacement". Depuis deux ans, le magazine organise ce type d'événement à travers la France. "Seuls un footballeur et une footballeuse sont désignés chaque année. Cela en fait un trophée assez inaccessible mais nous, on veut que cette récompense soit accessible au plus grand nombre".

Les votes pour désigner le Ballon d'Or sont clos

Pascal Ferré répond aux questions des adolescents et des soignants. "C'est simple, ils veulent savoir qui sera le Ballon d'Or cette année. C'est la première question et c'est normal, ils sont des milliers voire des millions à se la poser aussi." Les votes sont clos depuis une semaine, le rédacteur en chef connaît le nom des lauréats mais - sans surprise - il ne dévoilera rien. "Il faudra attendre le 17 octobre mais je peux vous dire une chose : les vainqueurs n'ont pas encore été avertis". Mais ce n'est plus qu'une question de jours. Pascal Ferré explique que les footballeurs.es sont prévenus avant la remise officielle des prix. "Des joueurs comme Kylian Mbappé par exemple, ont accepté de venir à la cérémonie en sachant qu'ils ne seraient pas récompensés", raconte-t-il devant un auditoire attentif.

Gaëtan Charpentier, joueur de l'AJ Auxerre - Pascal Ferré, rédacteur en chef de France Football et Baptiste Malherbe, le directeur général de l'AJA. © Radio France - Sonia Ghobri

Puis, Gaëtan Charpentier fait son apparition dans le réfectoire. Les yeux de Léo s'illuminent. Grand fan, le jeune homme de 17 ans demande un autographe à l'attaquant de l'AJ Auxerre. "Je lui ai dit merci, que j'étais fier des joueurs de l'AJA. C'est grâce à eux qu'on est en Ligue 1. Ces mots touchent beaucoup le joueur. "Ça me fait plaisir. On est là pour donner un peu de joie et en plus, ils ont eu la présentation du Ballon d'Or. Ça n’arrive pas tous les jours. D'ailleurs, moi aussi, je vois le trophée pour la première fois. Très peu de joueurs dans le monde peuvent avoir un prix aussi prestigieux. C'est un rêve de gosse de le voir d'aussi près.", confie Gaëtan Charpentier.

C'est rare d'avoir l'occasion de voir ce prestigieux trophée. Je travaille depuis 20 ans dans le football et je l'avais vu qu'à la télévision ou en photo

Baptisme Malherbe, le président exécutif de l'AJA, abonde : "C'est rare d'avoir l'occasion de voir ce prestigieux trophée. Je travaille depuis 20 ans dans le football et je l'avais vu qu'à la télévision ou en photo. Le football est un sport collectif mais le Ballon d'Or sacre le meilleur joueur du sport le plus populaire au monde. C'est magique". Un moment magique qu'il est heureux de partager avec ces jeunes. "Ils sont contents de voir Gaëtan et le Ballon d'Or. C'est notre vocation d'apporter ces moments de convivialité grâce au sport, surtout à Auxerre où on une histoire particulière avec le football".

Baptiste Malherbe, président exécutif de l'AJ Auxerre. Copier

Franck Vromant, infirmer dans cet hôpital de jour se souvient d'une autre visite de joueurs de l'AJA. "C'est toujours un moment très particulier pour nos ados qui les voient souvent à la télé et qui rêvent de les voir en vrai. En plus, cette fois il y a le Ballon d'Or".

Il salue ces initiatives. "Nous sommes dans une unité psychiatrique, cela suscite beaucoup de fantasmes. Nous organisons des sorties mais c'est toujours intéressant quand l'extérieur vient dans l'hôpital. Ce sont des moments d'échanges riches pour les adolescents". Angélique Bougis, la cadre de santé de cette unité est également "ravie". Elle avait "quelques craintes au départ parce qu'il y a beaucoup de monde, ça change quelque peu les habitudes du service. Nous avons des adolescents qui ont parfois du mal à sociabiliser. D'ailleurs, certains n'ont pas souhaité assister à cette événement". La soignante a "l'impression que c'est un franc succès".