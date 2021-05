National : deux ans après son départ, le défenseur Kevin Perrot fait son grand retour au Stade lavallois

C'est la deuxième recrue officielle du Stade lavallois pour la saison prochaine. Et il s'agit d'une vieille connaissance. "Kévin Perrot ouvre le bal" a dit le président du club, Laurent Lairy. Sous-entendu, il y aura d'autres retours. Car le défenseur Kévin Perrot a fait l'essentiel de sa carrière à Laval. Formé au Stade lavallois par Michel Audrain, Denis Zanko ou encore Stéphane Moreau, le Lavallois de 31 ans a fait ses premiers pas dans les rangs professionnels sous les ordres de Philippe Hinschberger. Il y a deux ans, non reconduit par Philippe Jan, Kévin Perrot a tenté l'expérience du côté du Puy-en-Velay en National puis en N2. Lors de sa présentation à la presse, Kévin Perrot a tenu à remercier "le président. On aime le club tous les deux. C'est une immense fierté de revenir à Laval."

