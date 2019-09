Football : deux matchs de suspension pour Hicham Benkaïd (US Orléans)

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel sanctionne ce jeudi trois joueurs de l'US Orléans. Hicham Benkaïd qui avait écopé d'un carton rouge à la fin du match de Coupe de la Ligue au Mans le 27 août est suspendu pour deux matchs. Demoncy et Mutombo écopent d'un match ferme.

Orléans, France

Hicham Benkaïd ne pourra pas jouer vendredi 13 septembre lors du prochain match de championnat de l'US Orléans, en Ligue 2, à Ajaccio. L'attaquant orléanais écope de deux matchs de suspension, sur décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel ce jeudi soir.

Benkaïd avait écopé d'un carton rouge, en Coupe de la Ligue

Le 27 août, à la fin du match de l'USO en Coupe de la Ligue au Mans (élimination aux tirs aux buts), Benkaïd s'était "agrippé" avec un joueur sarthois, suite à des "chambrages" réciproques pendant la rencontre. L'arbitre avait sorti un carton rouge contre les deux protagonistes. Benkaïd avait déjà raté le match face à Niort le 30 août (défaite 1/0).

Mutombo et Demoncy suspendus également

Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur orléanais, sera également privé de deux autres joueurs lors de ce match Ajaccio-USO. Yohan Demoncy et Gabriel Mutomobo écopent d'un match de suspension ferme. Ils ont en effet reçu trois cartons jaunes lors des dix derniers matchs officiels de l'USO. Rappelons que l'US Orléans est actuellement dix-huitième de Ligue 2, après six matchs, et n'a pas encore gagné cette saison.