Football : deux matchs du FC Nantes reportés en raison du mouvement des gilets jaunes

Nantes, France

Difficile d'être supporter du FC Nantes et de tenir à jour son agenda. Après Nîmes et Montpellier, ce sont les deux prochains matchs des Canaris qui sont reportés. Le derby à Angers prévu le samedi 19 janvier à 20 heures a finalement été repoussé au dimanche 20 janvier à 17 heures. Cela fait suite à la manifestation des gilets jaunes annoncée ce samedi à Angers, à l’image de celle qui s'est tenue samedi dernier à Bourges. Par conséquence, le 1/16e de finale de la Coupe de France entre Sannois-Saint-Gratien et le FC Nantes, prévu le mardi 22 janvier, a été décalé au mercredi 23 janvier à 18h30.

Les deux rencontres seront à vivre sur France Bleu Loire Océan.