VIDÉO - Ligue 1 : DFCO / OGC Nice : "je demande aux joueurs d'avoir du caractère"

A quelques heures du choc face à Nice, et après une série de défaites, Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur du DFCO, a insisté : "on est dans la cour des grands, il faut donc se comporter comme des grands". L'entraîneur des Rouges a également fait le point sur l'infirmerie.

Gros adversaire samedi soir au stade Gaston Gérard ! Pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, le DFCO recoît l'OGC Nice. Dijon, 18ème du championnat, va donc se frotter au troisième. Les Dijonnais n'ont plus gagné depuis fin janvier, à Lorient. Ils ont enchainé cinq défaites en championnat. Le mois de février a été laborieux, avec de nombreux absents dans le groupe.

Le DFCO se remplume

Bonne nouvelle cette semaine : le DFCO retrouve des joueurs ! Pierre Lees-Melou, Medhi Abeid et Fouad Chafik ont fait leur retour à l'entraînement. En revanche, Jordan Marié devrait rester indisponible encore une dizaine de jours, Vincent Rüfli aussi. Florent Balmont est au repos, et Marvin Martin reprendra le chemin des terrains lundi matin.

Stop aux états d'âme

Le groupe se reforme, la situation devient un peu plus confortable pour le coach dijonnais. Sur le terrain, Olivier Dall'Oglio attend maintenant un peu plus de caractère de la part de ses joueurs : "c'est ce qui nous manque un petit peu en ce moment... On a quelques garçons qui vont de l'avant, mais il en faudrait plus ! On ne peut pas se contenter de se laisser aller. On va rentrer dans un sprint final qui risque d'être compliqué. En ce moment (ndlr. déplacement à Rennes, réception de Saint-Étienne et match à Marseille dans les prochaines semaines), on est dans un calendrier difficile, c'est là où il faut grignoter des points. Il faut arrêter les états d'âme, je trouve qu'il y en a un peu trop. Je leur demande d'avoir du caractère : on joue quelque chose d'important, on est dans la cour des grands, alors il faut se comporter comme des grands".

Animations avant le match

Hors de la pelouse, des animations seront proposées samedi soir à partir de 18 heures 30, au Stade Gaston Gérard. Elles aborderont toutes la sécurité routière, avec, notamment, une voiture tonneau, un simulateur anti-choc et un show de VTT trial en tribunes.

VIDÉO - Conférence de presse d'Olivier Dall'Oglio avant DFCO / OGC Nice