Football (DH) - Mondeville champion, Bayeux barragiste

La 24ème et dernière journée de Division d'honneur réservait du suspense, pour le titre et la place de barragiste. Il n'y a finalement pas eu de surprise. Mondeville a été sacré champion et Bayeux, au forceps, a réussi à garder sa position de 4ème et jouera les barrages d'accession.

Quoi de plus beau qu'un titre et une place de barragiste se jouant lors de la dernière journée pour l'ultime saison de Division d'honneur de la Ligue de Basse-Normandie. L'an prochain, le football normand sera réunifié, les championnats chamboulés. On consacré donc en ce 28 mai 2017, le dernier champion de Basse-Normandie et c'est l'USON Mondeville qui a été coiffée de lauriers.

Mondeville, seulement le début ?

En tête du championnat quasiment depuis l'ouverture de la saison, Alençon et Mondeville sont restés au coude à coude jusqu'à la dernière journée pour s'adjuger le titre. Les Ornais avaient mis la pression en gagnant samedi 6-4 contre la MOS. Pour être sacré, les Calvadosiens ne devaient donc pas perdre dans le derby face à l'ASPTT Caen. Mission accomplie, grâce à un doublé de Teddy Gaudiche, sur pénalty (litigieux) d'abord, en première mi-temps, puis à un quart d'heure de la fin. Le couronnement d'une belle saison pour un club aux grosses ambitions.

"On est solide, on ne prend pas de but même si on est bousculé en première mi-temps. Ca suffit pour gagner le matche te etre chamopion , ça récompense tout le travail fourni depuis le début de l'année, on a pris t^pt on s'entraine 4 ou 5 fois par semaine, c'est beaucup d'investissement. Ce qui serait sympa c'est d'aller chercher le doublé". Tony Rouillon, entraineur de l'USON Mondeville

#Football (DH) - 43' : Ouverture du score de l'@usonm par Teddy Gaudiche qui transforme un penalty accordé pour une faute litigieuse (1-0). pic.twitter.com/YLh9SHvXoc — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) May 28, 2017

Mondeville est encore en course en Coupe de Basse-Normandie. La demi-finale aura lieu samedi prochain face à la réserve de Granville (l'autre demi-finale opposera Verson à Tourlaville). Ce sont déjà le titre de DH et l'accession en N3 qui sont en poche, mais au club de la périphérie caennaise, on espère que ce n'est que le début.

"C'est une année très satisfaisante, maintenant dans le plan de marche fixé, l'idée c'est d'aller au delà ! On a un objectif de monter en N2, on va travailler sur le recrutement. Aujourd'hui, on a déjà trois signatures : Hamza Al Jawar (21 ans, SM Caen), Johan Rotsen (19 ans, AS Monaco) et Emmanuel Suriam (21 ans, ASPTT Caen)". Jacques Pleurmeau, président de l'USON Mondeville

Le barrage pour Bayeux

Derrière Mondeville, le podium est complété par Alençon et Saint-Lô. Le trio a clairement été au-dessus de la mêlée cette saison. Les trois équipes se tiennent en quatre points, au dessus de 77 (81 pour Mondeville, 78 pour Alençon et 77 pour Saint-Lô), et ont toutes marquées plus de 62 buts (moyenne de 2,6 buts par match). La cadence a été trop dure à suivre pour Bayeux, Vire, Deauville et l'ASPTT Caen.

A l'entame de cette ultime journée, Bayeusains, Virois et Caennais pouvaient encore prétendre à la quatrième place, celle de barragiste. L'avantage était pour le club du Bessin, a égalité de points avec Vire mais avec un meilleur goal-average particulier. Une victoire lui suffisait et elle est arrivée. Un succès acquis dans la douleur à Coutances, antépénultième au classement (2-1). Heureusement pour Bayeux, car dans le même temps, Vire n'a pas fait de détail à Pointe-Hague (5-0).

"On s'est fait peur parce qu'on mène 2-0 facilement, on a des balles de 3 ou 4-0 mais on ne les mets pas et on prend un but à 10 minutes de la fin. Ça fait trembler les joueurs et le staff. Finir 4ème dans un championnat très relevé, c'est vraiment une satisfaction aussi, qui nous amène aux barrages sur deux matchs complètement différents de ce qu'on peut vivre toute l'année. Ça peut être vraiment bien s'il y a une belle fin". Christophe Vingtrois, entraineur du Bayeux FC.

L'adversaire en barrage sera Grand-Quevilly. Le match aller se jouera le mercredi 7 juin au nord de la Seine et le retour le 14 juin, à Bayeux.

Bye-bye Hérouville

Avec 20 défaites et 24 matchs cette saison (pour deux victoires et deux nuls), Hérouville termine bon dernier de Division d'honneur. Le club de la banlieue caennaise évoluera l'an prochain en R2. En R1, on retrouvera les clubs maintenus en DH cette saison : Vire, Deauville, l'ASPTT Caen, la MOS, Tourlaville, Flers, Coutances et Pointe-Hague, voire Bayeux en cas de défaite lors du barrage, ainsi que les promus venant de DSR : Cherbourg, Douvres, Ducey et peut-être Bretteville-sur-Odon, qui réaliserait ainsi deux montées en deux ans.