Football : Didier Deschamps prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026

C'est la fin du suspense. Le contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France a été prolongé jusqu'en 2026, a-t-on appris ce samedi. Le sélectionneur des Bleus l'a annoncé en marge de l'Assemblée générale de la Fédération française de football (FFF), qui se tient ce samedi à Paris.

Didier Deschamps, arrivé aux commandes de l'équipe de France en 2012, était en fin de contrat à l'issue de la Coupe du monde au Qatar où les Bleus ont atteint la finale, remportée par l'Argentine. Si la dernière prolongation de son contrat en décembre 2019 n'avait été qu'une formalité après la qualification acquise pour l'Euro, il n'en n'était pas de même en 2022. Entre le sélectionneur et la FFF, les négociations, plus ardues que d'habitude, tournaient autour de la durée du nouveau contrat du sélectionneur des Bleus : Deschamps souhaitant prolonger jusqu'au Mondial 2026, la FFF préférant 2024. L'entraîneur de 54 ans a donc eu gain de cause et se trouve pourvu d'un nouveau bail de trois ans et demi censé l'emmener jusqu'à la Coupe du monde 2026, en Amérique du Nord.

Dans un bref discours, Didier Deschamps a d'abord remercié Noël Le Graët, le président de la FFF pour "son soutien permanent et sa confiance toujours maintenue. C'est quelque chose qui est essentiel dans le fonctionnement de l'équipe de France, surtout par rapport au groupe" a déclaré le sélectionneur. Didier Deschamps a refusé de s'appesantir sur le passé et la défaite de la France en finale du la Coupe du Monde, au Qatar. "Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est derrière, mais le plus important, c'est ce qui est toujours devant nous. Et nous avons des échéances importantes avec une rentrée au mois de mars plutôt chargée puisque nous avons deux gros matches avec la réception des Pays-Bas et le déplacement en Irlande" a-t-il poursuivi. L'objectif du sélectionneur est très clair : se qualifier pour l'Euro 2024 en Allemagne et "maintenir l'équipe de France au plus haut niveau international."