Football : Didier Ollé-Nicolle nouvel entraîneur du Mans FC

Le club sarthois vient d'officialiser le nom de son nouvel entraîneur. Il s'agit de Didier Ollé-Nicolle. L'ancien coach d'Orléans, de Nice et de Clermont-Ferrand a paraphé un contrat de deux ans. Il succède à Réginald Ray .

Le Mans FC, relégué en National, n'a pas traîné pour trouver un successeur à Réginald Ray. Il vient d'enrôler Didier Ollé-Nicole, l'ancien entraîneur de l'US Orléans, l'autre club rétrogradé cette saison. L'ancien joueur d'Angers (1979-1984) a signé un contrat de deux ans avec les Sang et Or. A 58 ans, Didier Ollé-Nicolle a une longue expérience de coach. Une carrière qui débute en 1991 à Raon-L'Etape. Après avoir entraîné Valenciennes, Nîmes et Châteauroux, Didier Ollé-Nicole prend les rennes du Clermont Foot en juillet 2006. Il fait monter le club auvergnat en ligue 2, en décrochant au passage le titre de champion de National en 2007 avec plusieurs records à la clef ( record de points, de victoires, de buts marqués). En décembre 2007, il est élu meilleur entraîneur de ligue 2 en 2007 par le magazine France football. En 2009, il tape d'ans l'oeil des dirigeants de l'OGC Nice qui l'embauchent pour coacher les Aiglons en ligue 1. Mais sa première année dans l'élite se solde par un échec. Il est remercié au printemps 2010 alors que le club est 17e.

deux montées en ligue 2

En 2012, il prend les rennes du FC Rouen qui évolue en National. Là encore, il réussit à faire monter sportivement le club en ligue 2 avant que la DNCG, le gendarme financier du foot, sanctionne l'équipe en lui infligeant trois points de pénalité, ce qui lui coûte l'accession. Après le dépôt de bilan du club normand, Didier Ollé-Nicole est nommé sélectionneur du Bénin (2014) puis il rejoint l'US Orléans (2016). Dès sa première année, il maintient le club en ligue 2. Après un peu plus de 3 ans à la tête de l'équipe, il est démis de ces fonctions en février 2020 suite aux mauvais résultats du club, bon dernier avec six points de retard sur le 17e.