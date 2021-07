Football : Didier Ollé-Nicolle remplace Olivier Echouafni comme entraîneur du PSG féminin

Didier Ollé-Nicolle, ancien coach des sections masculines de Clermont et Nice, remplace Olivier Echouafni à la tête des féminines du PSG.

Didier Ollé-Nicolle, ancien entraîneur des sections masculines de Clermont, Nice ou encore Orléans, succède à Olivier Echouafni à la tête de l'équipe féminine du PSG, a annoncé mardi le champion en titre de Division 1. Le technicien de 60 ans est lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2023.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Il rencontrera ses joueuses "le jeudi 15 juillet, à l'occasion de la reprise des championnes de France en titre", a-t-il été précisé. "Il s'agit d'une étape fondamentale du nouveau cycle que nous allons entamer. Au-delà de sa grande expérience du football professionnel, sa vision et son ambition sont en parfaite adéquation avec celles du club", a indiqué Ulrich Ramé, nouveau manager de la section féminine parisienne, cité dans le communiqué.

Les joueuses du PSG disputeront le Ligue des champions

Ollé-Nicolle a fait ses débuts sur un banc de touche à Raon-l'Étape dans les années 1990, avant des expériences à Valenciennes, Nîmes, Châteauroux et Clermont. Son passage éphémère à Nice, lors de la saison 2009/10 de Ligue 1, l'a propulsé un peu plus sur le devant de la scène. Après avoir entraîné les Suisses de Neuchâtel Xamax, les Chypriotes d'Apollon Limassol, l'USM Alger ou encore la sélection nationale du Bénin, il est revenu en France à Colmar, Orléans et au Mans, club de National qui ne l'a pas conservé à l'issue de l'exercice 2020/21 terminé à la 4e place. Le PSG féminin disputera la Ligue des champions la saison prochaine.