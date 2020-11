Football : disparition de l'ancien arbitre franc-comtois Stéphane Moulin

Stéphane Moulin (au centre) en octobre 2006, lors du match de Ligue AS SAINT ETIENNE - LE MANS

C'est une triste nouvelle pour le football franc-comtois et français. L'ancien arbitre de foot international, Stéphane Moulin, est mort brutalement ce dimanche à l'âge de 57 ans.

Le Jurassien travaillait à la Direction Nationale de l'Arbitrage au sein de la Fédération Française de Football. Il a même été président de la commission régionale de l'arbitrage en France Comté.

Stéphane Moulin est connu du football français pour avoir été au sifflet d'environ 300 matchs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 et d'une saison de Coupe d'Europe entre 1995 et 2008.

Il avait aussi dirigé le Trophée des Champions entre Monaco et Nantes en 2.000 lors de l'inauguration du stade Bonal de Sochaux.