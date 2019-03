Football : "On doit se racheter" dit la coach des Bleues avant France-Uruguay lundi à Tours

Tours, France

tL'Equipe de France féminine de football dispute ce lundi soir son 2ème match amical en moins d'une semaine. Après l'Allemagne jeudi soir et une défaite 1-0 à Laval, les Bleues jouent à Tours, au Stade de la Vallée du Cher, face à l'Uruguay.

Les Bleues de l'@equipedefrance à l'entraînement au stade de la vallée du Cher à #Tours, avant d'affronter l'Uruguay ce lundi. #FBsportpic.twitter.com/uEg2fNIz8Q — France Bleu Touraine (@FBTouraine) March 3, 2019

Dans les gradins de la vallée du Cher 11 000 spectateurs sont attendus. Toutes les places se sont écoulées, la rencontre se joue à guichet fermé. A Laval déjà, plus de 10 000 personnes avaient fait le déplacement. Signe d'un véritable engouement des spectateurs pour le Football féminin. "Je pense que les supporters viennent voir du beau jeu, des buts je l'espère, on va essayer de répondre présents", analyse Sarah Bouhaddi, gardienne des bleues. "Eux ils sont présents depuis le début de cette campagne, à nous de leur rendre ce qu'ils apportent. On le voit, même au quotidien dans notre vie privée, il y a vraiment un lien qui commence à se faire avec les supporters."

On est beaucoup observés, on va être encouragés pendant cette période de coupe du monde, c'est important de leur rendre cette joie, comme nous on peut l'avoir après les matchs" -Sarah Bouhaddi

Pour la joie des supporters, il faudra cette fois l'emporter face à l'Uruguay, 74ème au classement mondial de la Fifa, là où les Bleues sont 3ème. Cette défaite, jeudi soir est la première depuis un an. Elle n'a rien d'alarmant assure Corinne Diacre, coach de l'équipe de France. Mais l'équipe doit se ressaisir. "On a l'avantage de rejouer rapidement, à nous de tout mettre en oeuvre pour bien démarrer ce match, et puis pour l'emporter, parce que vis à vis de nous même, on doit se racheter tout simplement."

Les Bleues à l'entrainement ce dimanche après-midi avant France Uruguay ce lundi soir au stade de la vallée du Cher, à Tours. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

J'ai envie de voir mon groupe réagir après une défaite. Le fait d’enchaîner un match tout de suite, cela va nous permettre de rebondir. On sait ce que l'on a pas bien fait, on sait ce que l'on doit faire contre l'Uruguay." -Corinne Diacre

"On ne se trompe pas d'objectif", renchérit Sarah Bouhaddi. Même si on commence le match pour le remporter, l'objectif c'est le 7 juin. On ne va pas se focaliser sur l'Uruguay, on travaille vraiment notre équipe. On sait qu'on a fait des choses qui ne nous correspondent pas face à l'Allemagne. Il faut remettre en place nos principes et nous retrouver. Le plus important c'est de gagner et retrouver ces principes là. " Les Bleues rencontreront l'Uruguay, à 20h, au stade de la Vallée du Cher.