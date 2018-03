Dunkerque, France

Voilà une histoire qui sent bon le "football vrai" et la ferveur très british pour le football ! Un groupe d'une dizaine d'amis qui vit à Kettering, à 130 kilomètres au nord de Londres, est devenu totalement fan de l'USLD, le club de foot de Dunkerque. Le "coup de foudre" date d'il y a un an raconte Andy Lamont, le leader de cette bande de fans de foot "On est un groupe d'amis, on adore le football mais on a chacun notre équipe favorite : Manchester United, Leeds, Liverpool, Chelsea. On regarde tous les matchs ensemble mais on se dispute beaucoup, on se chambre. Alors on s'est dit : pourquoi ne pas se trouver une équipe qu'on supporterait tous ensemble ? Et c'est Dunkerque!"

Une passion so "british" : reportage d'Antoine Sabbagh Copier

Andy Lamont a 48 ans, il est vendeur de voiture. Et explique-t-il, Dunkerque n'a pas été choisi au hasard. Lui et ses amis n'ont pas planté de punaise au hasard sur une carte !"On a d'abord cherché une ville qui soit pas trop loin pour qu'on puisse aller voir les matchs. Ensuite Dunkerque a la même taille que Kettering, pareil pour le club. Et puis il y a bien sûr l'histoire de l'évacuation des soldats pendant la deuxième guerre mondiale. Mais on a choisi Dunkerque avant la sortie du film"!

"Dunkerque, maintenant c'est notre club"

On connaît la ferveur des anglais pour le ballon rond. Pas question donc pour ces fans de se limiter au suivi des résultats de l'USLD sur les réseaux sociaux depuis Kettering. "On est venus à 12 fin septembre voir le match Dunkerque/Concarneau. On a loué un minibus, on est partis le vendredi matin, 8 heures de trajet et on est rentrés le samedi. C'était génial, on est allés boire des verres dans un bar après le match avec des Dunkerquois. Et maintenant quand on en parle on dit "notre" club". L'USLD de son côté est "so happy" de ce soutien inattendu "C'est pas commun de voir des Anglais venir soutenir un club de National, s'amuse Edwin Pindi, le manager général du club. On avait déjà quelques supporters belges et néérlandais. Maintenant des britanniques. C'est notre internationalisation à nous!"

Premiers chants de supporters sur le ferry pour venir à Dunkerque en septembre dernier ! - Andy Lamont

Le groupe a même acheté des écharpes aux couleurs du club, imaginé des chants pour encourager les joueurs dunkerquois. Et pas question pour eux de rater "le" match de l'année, le derby contre Boulogne. Et donc ce vendredi, les anglais débarquent à nouveau. Cette fois à 17 ! "Et on va rester deux nuits pour aller visiter la région. On espère vraiment que Dunkerque va gagner car c'est un match très important pour eux en vue du maintien", conclut Andy avec son accent du nord de l'Angleterre.

