Football : le Nantais Emiliano Sala désigné meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1

Nantes, France

L'attaquant Italo-Argentin du FC Nantes, Emiliano Sala a été sacré meilleur joueur de Ligue 1 au mois d'octobre.

Emiliano Sala meilleur joueur du Mois d'Octobre



Co-Meilleur buteur de @Ligue1Conforama à l'aide d'un mois proche de la perfection, l'attaquant des Canaris est lauréat en Octobre !

Il faut dire que le meilleur buteur du FC Nantes - il a inscrit 11 des 20 buts de son équipe depuis le début de saison - symbolise la métamorphose de l'équipe nantaise depuis sa prise en main par Vahid Halilhodzic. Avant-derniers et relégables après huit journées, les Canaris sont parvenus à se hisser dans la première moitié du classement, cinq journées plus tard. Au mois d'octobre, Emiliano Sala a inscrit 4 buts en championnat, dont un triplé face à Toulouse, mais aussi un en coupe de la Ligue à Montpellier. Et il a continué sur sa lancée en novembre, avec un doublé face à Guingamp et le but égalisateur à Rennes dimanche dernier.

Sur son compte twitter, l’intéressé s'est dit très fier de cette distinction.