Depuis le début du 21e siècle, cinq clubs bretons* s'affrontent pour atteindre les plus hautes marches du football français. Titres, derbys surchauffés et rivalités : Rennes, Nantes, Guingamp, Lorient et Brest nous ont offert de fortes émotions en plus de deux décennies.

Football en Bretagne : 20 ans de rivalités au plus haut niveau

La Ligue 1 entame une nouvelle saison ce weekend, avec notamment à l'affiche, ce dimanche 7 août, un derby breton entre le Stade Rennais et le FC Lorient, au Roazhon Park. À l'occasion de la reprise, France bleu revient sur les péripéties du football breton au cours de ces quelques 20 dernières années.

Cinq clubs, deux ambiances

Le FC Nantes*, le Stade Rennais, l'EA Guingamp, le FC Lorient et le Stade Brestois ne sont pas entrés égaux dans le 21e siècle. En terme de palmarès, les Nantais sont partis avec une longueur d'avance mais le bilan est plus serré depuis 2000. L'ancienne capitale bretonne a remporté la Coupe de France cette année-là, la Ligue 1 l'année suivante, avant de connaître une disette de plus de 20 ans, jusqu'en 2022.

Mis à part le Stade Brestois, tous les autres clubs ont remporté au moins une fois la Coupe de France au cours de ces 20 dernières années : le FC Lorient en 2002, l'EA Guingamp en 2009 et 2014 puis le Stade Rennais en 2019 au terme d'un match fou en finale face au Paris-Saint-Germain, dont on ne se lasse pas de revivre les péripéties.

L'écart se creuse également entre les clubs des deux capitales et les autres lorsque l'on se penche sur les dépenses par saison (détaillées sur la carte ci-dessous). Parti en tête au début des années 2000, le FC Nantes réduit drastiquement son budget lors de la descente en Ligue 2 et depuis son retour dans l'élite, le club ligérien n'a jamais redépassé son rival d'Ille-et-Vilaine.

FC Nantes vs Stade Rennais, un derby qui monte en puissance

Derby breton ou derby de l'Ouest*, l'opposition entre Nantes et Rennes a débuté dans les années 50, au lendemain de la création du FC Nantes. La rivalité naissante tourne à l'avantage des Nantais dans la décennie suivante, jusqu'au début du 21e siècle. Depuis, les Rennais dominent.

Le tournant a lieu en janvier 2006. Le Stade Rennais s'impose au stade de la Beaujoire pour la première fois de son histoire et pour la première fois en terre nantaise depuis 1964, une victoire 3-2 au Stade Malakoff. Le FCN a dû attendre 14 ans et une victoire 1-0, en septembre 2019, avant de pouvoir célébrer un nouveau succès à domicile.

Si 2006 est un tournant dans le derby, la rupture se situe une année plus tôt dans la concurrence au classement dans l'élite. En 2005, le FC Nantes commence sa traversée du désert qui, malgré un retour en ligue 1 il y a neuf ans, ne s'est pas encore achevée en championnat. L'octuple champion n'est plus que l'ombre de lui même, un club de milieu ou bas de tableau, allant jusqu'à frôler une nouvelle relégation.

Le Stade Rennais offre de son côté, depuis 20 ans, une grand régularité dans ses résultats et touche régulièrement des doigts le podium, avant d'en gravir la troisième marche, en 2020. Des bons classements qui permettent aux Bretons de jouer en coupe d'Europe. Même s'ils enchaînent les éliminations prématurées, la compétition permet aux supporters de vibrer face à des clubs européens, comme Arsenal en 2019 et Leicester City cette année.

À l'image de ce match de septembre 2013 où des supporters rennais avaient envahi le terrain pour réclamer à leurs homologues nantais un tifo volé, chaque rencontre entre les deux clubs suscite beaucoup de railleries, comme le dernier derby en date à Saint-Nazaire, la semaine dernière, bien qu'amical.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

*Note : Nantes n'est plus en région Bretagne depuis 1956 mais le club est qualifié de "breton" dans cet article car il conserve un héritage breton et une part importante d'identité bretonne, revendiqués par son équipe dirigeante qui a donné une place d'honneur à l'hermine sur son blason.

Guingamp au cœur des rivalités bretonnes

Plus qu'une rivalité, c'est une rancune qui a opposé les supporters des clubs de Guingamp et Brest suite à la liquidation judiciaire du club finistérien en décembre 1991, vu par les Brestois comme un sabotage de Noël le Graët, qui avait quitté la tête de l'EA Guingamp trois mois plus tôt pour devenir PDG de la Ligue de football professionnel.

À son retour chez les professionnels, 13 ans plus tard, le Stade Brestois retrouve le club costarmoricain en Ligue 2. Pendant six saisons, les deux équipes bretonnes vont se livrer une bataille acharnée : cinq matches nuls, quatre victoires guingampaises, trois victoires brestoises. En 2009, l'EA Guingamp vient à bout du Stade Brestois en seizième de finale de Coupe de France (2-0), puis remporte la compétition. L'année suivante, le club finistérien prend sa revanche : Brest gagne son ticket pour l'élite quand Guingamp chute en National.

Depuis maintenant 12 ans, Guingampais et Brestois ne se sont pas affrontés de nouveau en compétition officielle, leurs clubs s'étant croisés en tant que promu et relégué en 2013 et 2019 (voir graphique). Malgré tout, les deux équipes se rencontrent, depuis, chaque année dans des matches amicaux, très disputés : six victoires partout. Le dernier, ce 23 juillet, a été remporté par les Costarmoricains.

En l'absence des Brestois, les rencontres bretonnes les plus animées ont opposé les Guingampais aux Rennais, un derby récemment baptisé "le Celtico". La rivalité a été particulièrement virulente au cours des années 2010, où elle a tourné à l'avantage du petit poucet : six victoires contre quatre en ligue 1, une victoire en seizième de finale de coupe de la Ligue et surtout deux victoires en finale de Coupe de France.

Le FC Lorient, sans rancune

Le FC Lorient débute cette saison par un déplacement en Bretagne, à Rennes, ce dimanche 7 août. Même si les deux clubs ont passé 14 saisons ensemble en ligue 1 depuis 1999, difficile de parler de rivalité bretonne. D'une part, parce que contrairement aux Guingampais, les Merlus ont du mal face aux Rennais : souvent battus, ils sont parfois même corrigés comme lors de la dernière confrontation, une défaite 5-0 au Roazhon Park en avril dernier.

D'autre part, les Lorientais cherchent moins la bagarre que les autres clubs bretons - "Lorient, c'est la Suisse. Nous n'avons pas d'ennemi" aurait déclaré l'entraîneur Christian Gourcuff en 2009, que ce soit avec les Rennais, les Nantais, ou même dans les derbys plus disputés face aux Brestois (11V, 6N, 10D depuis 2010) ou face aux Guingampais (9V, 1N, 8D depuis 2009).

Pas de derby, pas de coupe de France

Sept. C'est le nombre de fois que la compétition a été remportée par un club breton depuis 1999 et systématiquement, hasard ou destin, il a fallu remporter au moins un derby avant de pouvoir soulever le trophée :

1999 : le FC Nantes bat l'EA Guingamp en quart de finale (2-0)

2000 : le FC Nantes bat le Stade Rennais en quart de finale (2-1, a.p)

2002 : le FC Lorient bat le Stade Rennais en seizième de finale (2-1)

2009 : l'EA Guingamp bat le Stade Brestois en seizième de finale (2-0, a.p) et le Stade Rennais en finale (2-1)

2014 : l'EA bat l'US Concarneau en seizième de finale (3-2 a.p) et le Stade Rennais en finale (2-0)

2019 : le Stade Rennais bat le Stade Brestois en trente-deuxième de finale (2-2, 5-4 t.a.b)

2022 : le FC Nantes bat l'AS Vitré en seizième (2-0) et le Stade Brestois en huitième de finale (2-0)

Le FC Nantes, le FC Lorient, le Stade Rennais et le Stade Brestois se retrouvent en Ligue 1 pour cette saison 2022-2023. L'EA Guingamp, en Ligue 2, se bat pour la montée cette année après sa brillante fin de saison dernière (sept victoires en neuf matchs) et ses bons débuts à Pau qui lui ont permis de se placer au sommet du classement à l'issue de la première journée. Bientôt cinq clubs bretons dans l'élite ?