Football en Sarthe : A 11 ans, ils jouent comme des pros au stade Marie-Marvingt

Plus de 2.000 jeunes licenciés vont profiter de la pelouse du stade Marie-Marvingt à travers quatre tournois de football.

Comme des vrais pros ! Les joueurs U11 sont sagement alignés, crampons aux pieds, maillot sur les épaules, devant le couloir d'entrée du Mans FC, avant de s'élancer sur la pelouse du stade Marie-Marvingt, là où évolue et s'entraine l'équipe de National. Une expérience en grandeur nature organisée ce mercredi 22 mars par le district de la Sarthe pour fidéliser ces jeunes licenciés, avenir du ballon rond dans le département.

"On joue sur la pelouse des joueurs pros !"

Quelques 500 joueurs, venus de 32 clubs sarthois, ont participé à ce tournoi informel. L'important n'était pas vraiment de gagner, mais surtout de profiter du cadre : une pelouse officielle, un terrain professionnel, entouré de gradins de plus de 25.000 places. "C'est extraordinaire !", s'écrit Kénan, jeune défenseur de 10 ans à l'union Le Mans Sud, nous, le samedi, on n'a pas de tribunes comme cela." A ses côtés, Amed, l'un de ses coéquipiers, renchérit : On joue sur la pelouse des joueurs pros ! C'est pas tous les jours qu'on a cela..."

Les enfants ont des étoiles dans les yeux. Tout est fait pour, de la musique de la Ligue des Champions à leur entrée sur le terrain, jusqu'aux valeurs sportives, inculquées à travers le serrage des mains des arbitres et des adversaires. "Cela fait plaisir pour les gamins, qu'ils puissent fouler la pelouse des pros, c'est une bonne journée pour eux, qu'ils pourront raconter à leur parent", sourit l'un des entraineurs en marge du terrain.

Fidéliser les joueurs de demain

L'objectif de l'événement est de garder ces jeunes joueurs à un âge où les habitudes peuvent vite changer entre deux passions. "La transition entre le primaire et le collège est parfois délicate", fait remarquer le président du district, Frédéric Davy, il y a des jeunes qui peuvent arrêter le football. Donc, pour les fidéliser et leur donner envie de continuer, cet événement est nécessaire." Le football se porte bien en Sarthe, le département compte 23.500 licenciés, soit autant qu'avant le Covid-19. En comparaison, la Mayenne en a 18 000, et 10 000 pour l'Orne.

Trois autres tournois du même genre seront organisés les mercredis 19 avril, 3 mai et 17 mai prochain. En tout, plus de 2.000 joueurs vont pouvoir découvrir la pelouse du stade Marie-Marvingt.