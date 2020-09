Football en Sarthe : les gestes barrières du coronavirus inquiètent les clubs amateurs

C'est la rentrée des classes ce mardi prochain.

Et c'est bientôt la reprise pour les clubs de sports. Alors, avec l'annulation de sport en fête au Mans, on peut se poser la question : est-ce qu'il y aura autant de licenciés dans les clubs que les autres années ? Déjà, avec la crise sanitaire du Coronavirus la fréquentation dans les piscines a diminué de plus de 50% pendant l'été en Sarthe.

Les clubs de foot du département, n'ont pas vraiment enregistré de baisse des inscriptions. En revanche, l'organisation de la saison risque d'être compliquée selon plusieurs dirigeants. Les déplacements et les huis-clos seront difficiles.

Fabrice Véteaux, le président de l'AS Villaret au Mans © Radio France - Christelle Caillot

Les déplacements en mini-bus seront compliqués

"La saison n'a pas encore démarré et je sens que l'organisation va être compliquée" déclare Gérard Gauthier, président du Sablé FC depuis bientôt vingt ans. "Alors, certes pour le moment, tous les licenciés ont répondu présents pour cette nouvelle saison. Quand on a la passion du foot, on n'arrête pas. Cependant, je sens que ce sera difficile pour faire respecter tous les gestes barrières notamment sur les déplacements et dans les mini-bus. Avec cette crise sanitaire, on peut se demander aussi si les parents des enfants s'impliqueront autant que sur les autres saisons".

Fabrice Véteaux, le président de l'AS Villaret au Mans rejoint son collègue du sud de la Sarthe pour faire respecter la totalité des mesures. "Nous, si on doit jouer des matchs à huis-clos, ce sera très compliqué. Sur un samedi par exemple, nous avons parfois une dizaine de matchs qui s'enchaînent. Nous avons un stade avec quatre entrées et il y aura forcément beaucoup de personnes qui vont se croiser. Par ailleurs, ce sera aussi un manque à gagner pour les finances du club car la buvette restera fermée".

Nassim, joueur à l'AS Villaret et éducateur pour les moins de onze ans © Radio France - Christelle Caillot

Nassim, éducateur et joueur, content de retrouver le terrain

"Là, j'étais avec mes petits joueurs, et j'étais très content de les retrouver" souligne Nasim, éducateur et joueur à l'AS Villaret au Mans. "On a fait un petit entraînement et ça fait plaisir de les revoir. Certains n'avaient pas touché un ballon depuis cinq mois. Le coronavirus, ça a changé pas mal de choses et je continue à faire très attention. Quand on arrive au stade, on nous prend la température, on porte le masque et on respecte les distances. On ne doit pas serrer la main aux enfants ni à leurs parents. On est bien content que la saison reprenne. C'est la passion qui l'emporte mais on pense aussi à nos proches et on veut pas refiler le virus à nos grands-parents dont on fait attention".