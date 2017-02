Football : énorme frustration pour le FC Nantes à Metz (1-1)

La forteresse lorraine allait tomber mais il s'est fallu d'un pénalty litigieux à la dernière minute de jeu pour emporter les espoirs nantais. Les Canaris tenaient la victoire mais ils doivent finalement se contenter du match nul (1-1) contre Metz. Non sans frustration.

D'un côté, les Messins ont gagné un point. De l'autre, les Nantais en ont perdu deux ce samedi soir pour la 26ème journée de Ligue 1. Les Canaris sont venus défier les Grenats sur leurs terres imprenables. Les Lorrains étaient invaincus à domicile depuis près de quatre mois. Un défi à la porté des hommes de Sergio Conceição.

Chacun sa mi-temps

Il fallait faire un bon résultat pour confirmer cette très belle victoire face à l'OM, la semaine dernière. Mais la première période n'a pas du tout été à la hauteur de l'enjeu. Pendant les 45 premières minutes, ce sont bien les Lorrains qui mènent la danse. Malgré quelques belles occasions mosellanes, le score ne bouge pas à la mi-temps.

La deuxième période est un autre match. Revigorés par l'entrée de Bammou et Iloki (à la place de Stepinski et Pardo), les Nantais relèvent la tête et dominent clairement les débats. Domination récompensée à la 68ème minute par une contre-attaque victorieuse parfaitement menée par Bammou côté droit pour Thomasson. Ce dernier sert parfaitement Rongier en retrait. Le milieu de 22 ans n'a plus qu'à ajuster petit filet et trompe le gardien messin Didillon. Le premier but cette saison pour Valentin Rongier.

Pénalty ou pas ?

Le FCN peut même espérer doubler la mise mais finalement se dirige vers une victoire a minima. Vizcarrondo entre à la place de Thomasson à la 85ème pour consolider le résultat et concède un pénalty cinq minutes après son entrée en jeu. Un pénalty plus que discutable sur le défenseur central messin Falette. Diabaté égalise dans la foulée (90ème). Cruel.

Les Messins gardent donc leur invincibilité à domicile depuis le 23 octobre 2016 (2-4 contre Nice). Les Nantais, eux, ramènent un point décevant aux vues du scénario. Logique, aux vues de la prestation globale. Le FCN restent scotché à la 12ème place de Ligue 1, avec un match de retard. La prochaine rencontre sera vendredi (19h) à domicile contre un autre candidat au maintien : le Dijon FCO.