Football - Eric Chitcatt préparateur mental de l'équipe féminine du Maroc

Humoriste, comédien, homme de théâtre, fondateur de l'Escalier du Rire à Albert, créateur du Festival Rire en Somme, des spectacles du Chapiteau Vert pour la cause environnementale, ex- conseiller municipal à Albert, Eric Chitcatt est aussi depuis plusieurs années préparateur mental pour des sportifs de haut niveau. Après avoir travaillé pour l'Amiens SC et les Gothiques, ce passionné de sport s'est lancé à 52 ans dans une nouvelle aventure avec l'équipe féminine du Maroc. Entretien.

Eric Chitcatt, comment avez-vous rejoint la fédération royale marocaine de football et sa sélection féminine?

"Cela s'est fait après mon départ de l'Amiens SC en 2020 par l'intermédiaire de mon ami Christophe Manouvrier (NDLR: ancien préparateur physique de l'ASC et de l'Olympique de Marseille), aujourd'hui directeur de la performance pour la fédération marocaine et préparateur physique de l'équipe masculine du Maroc avec Vahid Halilhodzic. Mais le Covid a compliqué les choses, mes voyages au Maroc ont été retardés quatre fois. J'ai attendu, on a fait de la visio, et j'ai pu enfin m'y rendre en novembre dernier. Au début c'était pour rentrer dans les centres de formation. Et puis j'ai finalement intégré le staff de l'équipe féminine que j'ai rejoint sur l'Ile de Malte en février pour un tournoi international."

En quoi consiste exactement votre rôle?

"Le premier travail avec les filles du Maroc était centré sur le profil psychologique et émotionnel pour connaître leur niveau de stress et déterminer les moyens d'atteindre leur objectif. Ensuite on a mis en place le travail de stimulation visuelle qui est ma spécialité en partenariat avec une société canadienne Neurotracker. Chaque sportif va avoir des déplacements préférentiels par rapport à sa vision, verticale (en profondeur) ou horizontale (sur les côtés). A Amiens par exemple, le colombien Juan Otero donnait l'impression de courir toujours tout droit comme s'il courait dans un mur! C'est l'exemple typique du "joueur vertical" avec un champ de vision très fermé. Kylian Mbappé est aussi un joueur vertical qui a un vrai souci sur son oeil droit! Malgré sa formidable technique, toutes les passes venant du côté droit seront toujours plus difficiles pour lui à recevoir".

Concrétement quels types d'exercice mettez-vous en place?

"On ne voit pas tous de la même façon. A partir de là il faut des exercices pour travailler ton oeil droit, ton oeil gauche, pour maintenir un niveau de concentration optimal pendant les matches. J'utilise par exemple des balles que je lance sur un mur et que les joueuses doivent rattraper. On fait des exercices de cognitifs sur des écrans où il faut toujours suivre des balles qui se déplacent de plus en plus vite. Et sur le terrain on s'appuie sur des jeux de lumières de tous les côtés pour travailler la réactivité. Le but est que ta vision t'amène à réagir le plus vite possible musculairement."

Et les joueuses adhèrent facilement?

"Elles adorent parce que c'est très ludique. A l'Amiens SC par exemple, Régis Gurtner est fan de ces exercices avec des signaux lumineux! Et le champion c'était Mathieu Dreyer aujourd'hui gardien de but de Lorient! Cette méthode est reconnue par un laboratoire ophtalmologie en Suisse avec qui j'échange pour toute la recherche sur les sportifs"

Eric Chitcatt repartira au Maroc le 21 mars prochain pour le prochain stage de l'équipe féminine - F.R.M.F.

La barrière de la langue et les différences culturelles avec les joueuses ont-elles posé un problème d'adaptation pour vous?

"La langue c'est parfois compliqué! (rires) Je converse à la fois en français, en anglais, et sinon j'ai un traducteur marocain. Sinon je vois que ce sont des personnes très croyantes, il leur arrive de faire la prière dans le bus etc... Il y a une joueuse qui joue avec le voile et des collants, elle ne veut pas non plus montrer ses bras. C'est son choix je le respecte. Je lui avais juste demandé si ça ne bougeait pas quand elle joue et qu'elle fait des têtes, mais non ça ne bouge pas. Pour moi l'essentiel est qu'elle se sente bien dans la tête, je suis très protecteur... La plus jeune doit avoir 18 ans, la plus âgée 33... elles pourraient toutes être mes filles! (rires)"

Quel est le niveau du football féminin au Maroc?

"Le football féminin existe depuis longtemps, mais au niveau international on en est aux balbutiements donc il y a une grosse différence avec le football féminin français. C'est équivalent au niveau d'une équipe de 2e division en France. Techniquement ça joue bien, c'est parfois plus compliqué dans les déplacements..."

Ressentez-vous quand même un engouement autour du football féminin marocain?

"Oui c'est fantastique! A Malte, on avait un kop marocain, des voitures avec des drapeaux nous suivaient en klaxonnant, c'était incroyable! Les filles m'ont expliqué que partout où elles vont en compétition internationale elles vivent toujours ça! Je ressens une grosse passion et j'ai d'ailleurs été impressionné de savoir qu'il y a une demande de la part du Roi du Maroc d'accompagner les filles, de développer un vrai projet pour le foot féminin, surtout à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations que les marocains organiseront en juillet. Ce sera un vrai défi!"

Quand retournez-vous au Maroc?

"Le prochain rassemblement a lieu à partir du 21 mars, je travaillerai cinq jours sur un stage intensif avec les joueuses nationales. Ensuite je visiterai différents centre de formation pour mettre en place les protocoles avec eux. Et puis on partira douze jours avec les joueuses sur un tournoi, on ne sait pas encore si ce sera au Maroc, mais on devrait normalement jouer le Brésil."