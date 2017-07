Football - Europa League : Les Girondins débutent par une victoire contre Videoton

Globalement dominateurs jeudi soir, face aux Hongrois de Videoton, les Girondins de Bordeaux ont réussi à s'imposer (2-1) grâce à un doublé de Younousse Sankharé. Mais pas à se mettre à l'abri avant le match retour à l'extérieur la semaine prochaine.

Pour rêver d'une belle campagne européenne en 2017/2018, il ne fallait pas commencer par se trouer face aux Hongrois de Videoton, annoncées bien moins forts que les Girondins sur le papier. Mais, en Coupe d'Europe, le prestige ne suffit pas, le moindre relâchement e paie cash, et les Bordelais ont bien failli l'apprendre à leurs dépens. Car, après l'ouverture du score précoce de Sankharé, de la tête sur un magnifique centre de Malcom (18e), la facilité a quelque peu gagné les coéquipiers de Jérémy Toulalan. Ils en ont immédiatement été punis, par Šćepović, de près sur un centre de son compatriote Lazović (23e).

Sankharé doublement décisif

Mais les Bordelais, heureusement pour eux, ont su réagir, de nouveau par Sankharé. Arrivé en janvier, l'ancien Lillois avait déjà marqué des buts importants la saison dernière, que ce soit contre Nantes ou Bastia. Son deuxième, de près, après un magnifique jeu en triangle avec Malcom et Kamano (33e), pour conclure un quart d'heure prolifique, pourrait également être déterminant dans la cuvée 2017/2018 bordelaise.

Sueurs froides à prévoir au match retour

Mais pour poursuivre l'aventure, il faudra aller valider ce succès, jeudi prochain, à Székesfehérvár, ville qui abrite les matchs du Videoton FC. Car Bordeaux n'a pas su creuser davantage l'écart au cours d'une seconde période moins emballante. Il faut dire que les Girondins n'ont pas fait grand chose pour, dans un second acte haché par les fautes et les cartons jaunes. Les trois attaquants, Kamano, Malcom et Laborde ont semblé en jambe, mais ont manqué de justesse à l'approche du but. Seul Mendy, entré en pointe en fin de match s'est crée de réelles occasions. Mais seul au six mètres après un corner de Malcom et une sortie manquée du gardien, il a expédié sa tête au-dessus (88e). Avant de voir son centre fuyant être repris juste à côté du but par... Nego, qui échappe de peu au but contre son camp (90+2e). Bref, pas de quoi permettre aux hommes de Jocelyn Gourvennec de passer une semaine tranquille.

La fiche du match

Girondins de Bordeaux - Videoton FC

Bordeaux, stade Matmut Atlantique, 21 337 spectateurs

Arbitre : M.Frankowski (Pologne)

Score à la mi-temps : 2-1

Buts : Sankharé (18e, 33e) pour Bordeaux, Šćepović (23e) pour Videoton

Avertissements : Kamano (61e), Sankharé (62e), Arrambari (76e) pour Bordeaux, Hadžić (64e), Szolnoki (72e), Fejes (77e) pour Videoton

Exclusions : pour Bordeaux, pour Videoton

Bordeaux : Costil - Sabaly, Lewczuk, Toulalan (cap), Contento - Arrambari, Lerager, Sankharé (Plasil, 86e) - Malcom, Kamano, Laborde (Mendy, 76e)

Videoton : Kovácsik - Négo, Fejes, Juhász (cap), Stopira - Suljić, Varga (Szolnoki, 57e), Pátkai (Maric, 86e), Hadžić - Lazović, Šćepović (Henty, 78e)