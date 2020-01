Football : Exploit de Gonfreville, qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France

Gonfreville-l'Orcher, France

Le match a été serré toute la partie, mais à la fin, c'est l'ESMGO qui l'emporte. Le Stade Briochin, deuxième de son groupe de National 2 a subi la loi de Gonfreville, lanterne rouge de la National 3. Une nouvelle fois, la logique n'est pas respectée. Gonfreville avait déjà fait tomber Créteil, pensionnaire de troisième division, au tour précedent (5-2 a.p.)

Et quel suspens ! Les Rouges et Noirs étaient menés jusqu'à la dernière minute, sur un penalty breton marqué par Théo Bloudeau (1-0 53e). Ils y ont cru, et c'est sur un but de Mendy, d'une subtile talonnade, que l'ESMGO égalise à la toute fin du temps réglementaire (1-1 90e). Au bout d'une prolongation irrespirable, les Rouges et Noirs ont poussé leurs adversaires jusqu'aux tirs aux buts.

Dans cet exercice si compliqué, où les nerfs sont soumis à rude épreuve, où la chance a aussi sa part de responsabilité, c'est Gonfreville qui l'emporte. Quatre tirs aux buts à trois, grâce aux réussites de Hamouda, Auzou, Berrehil et Mendy. Les Bretons ont raté deux tentatives. L'ESMGO est au septième ciel. Et en seizième de finale.

L'ESMGO tire profit de cette Coupe, eux qui sont à la peine en championnat, derniers de leur groupe de National 3 (cinquième division nationale) avec une seule petite victoire depuis le début de la saison.

Le tirage au sort du prochain tour aura lieu lundi 6 janvier. Le tirage au sort aura lieu avant le match entre le FC Rouen (N2) et le FC Metz (L1). Les Diables Rouges tenteront de rejoindre Gonfreville, tout comme Dieppe (N3), qui accueille Angers (L1) dimanche 5 janvier, à 17h15.

Plus d'informations à suivre...