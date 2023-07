Football : face aux Canaris, le Stade Lavallois continuera de mettre de l'huile dans les rouages

Une semaine après une victoire contre Avranches (3-0), le Stade Lavallois va monter en gamme en affrontant le Football Club de Nantes, à Saint-Nazaire (18h). À trois semaines de la reprise du championnat de Ligue 2, les Tango doivent poursuivre leur travail d'intégration des nouveaux et créer des automatismes. En particulier dans le secteur offensif, chamboulé ces dernières semaines aves les départs de Geoffray Durbant et Simon Elisor.

ⓘ Publicité

Zakaria Naidji devrait jouer

Contre Avranches, Malik Tchokunté, Rémy Labeau-Lascary et Sébastien Da Silva ont montré de belles choses. Ce samedi l'entraîneur Olivier Frapolli composera deux équipes distinctes. "Les choix s'affineront plus tard" explique-t-il. Le technicien ne pourra pas compter sur Antonin Bobichon qui se remet d'une blessure au pied et d'Edson Seidou. En revanche, Zakaria Naïdji devrait être intégré dans l'équipe.

Vers une Ligue 2 à 19 équipes ?

Invité à commenter l'actualité de la Ligue 2 cette semaine en conférence de presse, Olivier s'est exprimé sur la relégation en National du FC Sochaux. Le spectre d'un championnat à 19 ne plaît pas à l'entraîneur mayennais, qui verrait d'un bon œil la réintégration du FC Annecy.

"Moi je ne suis pas fan. Sincèrement, avec Boulogne sur Mer, on avait fait un championnat suite à la relégation sportive et administrative de Bastia. On avait fait un championnat à 17 clubs. Le classement n'est jamais à jour. Ça fait des trous dans la saison à des moments qui peuvent être des bons moments pour certains clubs en fonction du calendrier et des semaines à trois matches pour d'autres. Nous on a regardé. En avril on devait jouer Sochaux. Sans cette équipe ça nous ferait trois matchs de suite en déplacement. Et puis avec un championnat à 19 clubs, Il y a une équipe qui ne jouera pas la dernière journée. En termes d'équité sportive c'est pas le top".