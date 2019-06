Football féminin : Corinne Diacre reste à la tête de l'équipe de France malgré la défaite au Mondial

Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, annonce ce samedi au journal L'Equipe et à l'AFP qu'il maintient Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine, malgré l'élimination prématurée des Bleues, en quarts de finale face aux Etats-Unis : "Elle sera à la tête de l'équipe de France jusqu'à la fin de son contrat (après l'Euro-2021), voire au-delà".

"Pour moi, il n'y a aucun doute" précise Noël Le Graët, "c'est la femme de la situation". Le président de la FFF refuse de parler de "grosse déception", dans la mesure où les Américaines sont "la meilleure équipe du monde". "On a fait un bon match", ajoute Noël Le Graët, à propos de la rencontre face aux Etats-Unis, "en prenant malheureusement un but évitable en début de match. On n'a pas démérité".

Le président de la Fédération française de football retient du Mondial des Françaises, l'engouement qu'elles ont suscité auprès du public. Un succès à transformer maintenant dans le championnat tricolore. Pour Noël Le Graët, "c'est en tout cas plus facile d'aller voir des sponsors ou des entrepreneurs qu'il y a deux ans (...) Les clubs ont déjà fait des efforts, il faut qu'ils aient des terrains agréables, des tribunes car les matches sont diffusés en multiplex, il faut peut-être plus d'efforts sur la recherche de spectateurs".