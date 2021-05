Football féminin : « jouer à dix équipes c'est un recul énorme » selon Siga Tandia capitaine de Soyaux

Le championnat de D1 en football féminin pourrait perdre deux équipes pour la saison prochaine. Une perspective qui inquiète les joueuses. Plusieurs, dont Siga Tandia, la capitaine de l'équipe de Soyaux, ont signé une tribune publiée par l'Equipe.

"Pour nous c'est un recul énorme" insiste Siga Tangia. Compliqué de valider une montée en D1 pour les deux premiers clubs de D2 alors que le championnat a été interrompu en octobre puis arrêté depuis avril et que la moitié des matches n'a pas été disputée. En revanche la relégation de deux équipes de la D1 (qui a pu jouer ses matches) vers la D2 a bien été actée. Cela ferait donc deux clubs en moins en D1.

"on fait dix pas en arrière"

"Plus on a de matchs, plus y a de possibilités pour les gens de voir du football féminin" explique Siga Tandia. Pourtant c'est tout l'inverse qui risque d'arriver. Selon elle, les instances de football ne profitent pas des bénéfices de la coupe du monde de 2019, qui a mis un coup de projecteur sur les équipes féminines de football et augmenté le nombre de licenciées dans les clubs : "j'ai l'impression qu'on fait dix pas en arrière (...) dans d'autres pays on voit que tout est fait pour créer une bonne dynamique".

La ligue 2 de football masculin n'est s'est pas arrêtée cette saison "deux poids de mesure" estime la capitaine "toujours ce sentiment de devoir _justifier notre travail_, de devoir gagner la considération des autres, c'est un peu épuisant".

La Fédération française de Football assure de son côté que pour le moment rien n'est tranché.