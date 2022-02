Football féminin : l'USO reçoit le leader nantais ce week-end

Farid Kebsi, vous êtes l'entraîneur de l'équipe féminine de l'US Orléans. Votre équipe est 8ème sur 12 au classement de la 2e division française. Après un mois de janvier manqué avec trois défaites, dont l'élimination en Coupe de France en 16e de finale contre Soyaux, vous avez relevé la tête en février. Une victoire 3-0 contre Saint-Malo et un match nul 0-0 sur la pelouse du HAC - Le Havre. Quel bilan tirez-vous de ce début d'année 2022, car vous avez dit ne pas être satisfait de la première partie de saison ?

Nous sommes dans une période délicate et compliquée, chose qu'on n'avait pas forcément connue sur les dernières années, donc on n'est pas forcément habitué à ça. Ceci étant, les filles ont su trouver des solutions sur le terrain pour pouvoir relever la tête en février. Et on va dire que c'est ce qui nous intéresse. On est content de ce qu'elles ont produit à la fois sur le match de Saint-Malo et aussi contre Le Havre.

Dimanche 27 février 2022, c'est un gros morceau qui arrive à la Source. Le FC Nantes, actuel leader du championnat. Comment abordez-vous le match ? Défaite 3-0 au match aller.

L'idée, c'est de le gagner, donc on va être dans cette optique-là en leur posant le maximum de problèmes. Les filles sont prêtes. On a aussi une revanche sur le premier match à prendre. On se prépare du mieux possible, on a pratiquement tout le monde à disposition puisque tout le monde est rentré de sélection sans soucis, c'est un bon point.

L'US Orléans n'est pas dans la course pour l'accession à la première division, mais le suspense est total devant. Nantes possède 31 points, Lille et Le Havre sont derrière à deux points, Metz à 3 points et Lens à cinq points. Pour vous, à l'heure actuelle, quelle équipe mériterait de monter en D1 ?

Ce sont toutes des équipes d'un très bon niveau et personne ne peut dire qui montera dans cette poule, aussi bien pour la montée que pour la relégation. Donc difficile de faire des pronostics, en tout cas je ne m'engagerai pas sur cette voie-là.

Il y a bien une équipe qui vous a impressionné plus qu'une autre ?

Impressionné ? Non, franchement, il n'y a pas une équipe qui se détache ou qui est impressionnante. Après, le LOSC (Lille) a une très bonne équipe qui est bien huilée. Ça fait deux ou trois ans qu'elles travaillent très bien. Après, Le Havre est une équipe de qualité, Nantes est une équipe de qualité, donc c'est vraiment dur de dire qui va monter.

US Orléans - FC Nantes au stade de la Source d'Orléans à 14h30 pour la 15ème journée de championnat de D2 féminine. L'entrée est gratuite et le pass vaccinal obligatoire.