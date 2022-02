Football féminin : la gardienne dijonnaise Solène Durand rejoint l'équipe de France

La sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre, a communiqué ce mardi 8 février sa liste pour l'amical Tournoi de France qui l'oppose à la Finlande, au Brésil et aux Pays-Bas. La gardienne dijonnaise Solène Durand en fait partie et retrouvera deux "ex-rouges", Mylène Chavas et Kenza Dali.