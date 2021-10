Football féminin : le PSG entre en lice ce mercredi soir en Ligue des champions

Les ambitions sont élevées en ce début de campagne européenne pour les joueuses du Paris-Saint-Germain. Ce mercredi soir à 21h, la pelouse islandaise de l'UBK Breidablik marquera le point de départ d'une Ligue des Champions que le club de la capitale espère enfin remporter. "On a l'ambition d'aller le plus loin possible", confie Didier Ollé-Nicolle, le coach du PSG.

La D1 féminine en guise de tremplin

Si les ambitions ne manquent pas, c'est surtout parce que les Parisiennes ont changé de dimension en remportant leur première D1 féminine. Un exploit qu'elles espèrent donc rééditer cette saison sur la scène européenne. "Les joueuses qui nous ont rejoint se sont mises au diapason", confie l'entraîneur qui compte s'appuyer sur une bonne cohésion d'équipe.