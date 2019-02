Football féminin : les « filantistes » brillent de mille feux

Par Patrick Rossi et Jean Pruneta, France Bleu RCFM

Le football au féminin se porte bien en Corse aussi. Il fait de plus en plus d’adepte. Plusieurs clubs disposent désormais d’une équipe. L’Etoile Filante Bastiaise en compte deux, et elles dominent leurs championnats respectifs.