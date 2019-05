Football féminin : les Lyonnaises remportent la Ligue de champions

Les joueuses de l’Olympique Lyonnais sont décidément les plus fortes. Pour la 4ème fois d’affilée, elles ont remporté samedi soir à Budapest la Ligue des champions de football féminin en battant Barcelone (4-1).

Elles se sont imposées dès le début de la première période, avec un triplé en seize minutes de l’attaquante norvégienne, la joueuse Ballon d'Or Ada Hegerberg (14e, 19e, 30e).

Le résumé de notre victoire face à Barcelone, synonyme de 6ème sacre européen ! 😍#OLFCB#UWCLFinalpic.twitter.com/ka60GMd0nw — OL Féminin (@OLfeminin) May 19, 2019

Lyon a toujours soif, toujours faim

Ce 6ème titre pour l’OL reflète bien la domination lyonnaise sur le foot féminin européen. Le club français est le plus titré du football féminin. Les joueuses n’avaient d’ailleurs plus encaissé de but depuis septembre et le seizième de finale aller.

"On a toujours soif et faim de victoire" a expliqué la capitaine Wendie Renard. Elle a laissé à Shanice van de Sanden, joueuse originaire de Hongrie, le soin de soulever le trophée en premier.

"Je n'ai pas de mots, parce que c'était un rêve pour moi de jouer à Budapest devant ma famille. Et en plus nous avons gagné!", a déclaré la capitaine de la "Mannschaft ».

Jean-Michel Aulas, le président du club parle lui de spirale méritée.

Cette victoire vient encore renforcer la domination des Lyonnaises, à trois semaines du Mondial qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet.