Football : fermer les zones mixtes à certains médias est "scandaleux", déplore Nathalie Iannetta

En raison de la situation sanitaire, la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de fermer les zones mixtes à une partie des journalistes dès ce weekend en Ligue 1 et en Ligue 2. Une décision injuste regrette Nathalie Iannetta, Directrice des sports de Radio France.

En raison de la situation sanitaire, la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de fermer les zones mixtes pour les journalistes non-détenteurs de droits accrédités, à compter de la prochaine journée de Ligue 1 et Ligue 2, dès ce week-end. Une partie des journalistes sportifs qui suivent les clubs ne pourront donc plus recueillir les réactions des joueurs comme l'explique Nathalie Iannetta, directrice des sports de Radio France.

Pour l'Union des journalistes de sport en France (UJSF), cette décision "totalement disproportionnée, injuste, incohérente et inéquitable." Dans un communiqué publié le 8 décembre, l'organisation écrit : "Depuis de nombreux mois, l’UJSF s’applique à faire respecter les différents protocoles sanitaires dans les stades, protocoles qui ont évolué depuis la reprise des championnats en août 2020 au gré des décisions gouvernementales pour faire face à l’épidémie de Covid-19".

Demande de rendez-vous à la LFP

Lundi dernier, peut-on lire encore, "tout en appelant à la prudence, au respect des gestes barrières, le gouvernement n’a pas jugé utile de prendre de nouvelles mesures concrètes de restrictions. Pourquoi les journalistes, qui couvrent les rencontres de football pour leurs lecteurs, leurs auditeurs et leurs téléspectateurs, seraient ainsi pénalisés et aussi stigmatisés ? Pourquoi cette iniquité insupportable entre les médias qui payent et ceux qui ne payent pas alors que les conditions sanitaires sont identiques ?"

"Nous allons sollicité un rendez-vous auprès de la LFP car nous n'avons pas été consultés", déplore Nathalie Iannetta. "Car là, pour une durée qu'on peut estimer à deux mois, c'est à dire quand l'épidémie commencera sa décrue, on ne va plus pouvoir entendre les joueurs sur nos antennes, c'est scandaleux."

Les conférences de presse d’après match avec les entraîneurs sont en revanche maintenues. Commentaire de l'UJSF : "Cette décision est d’autant plus aberrante que les journalistes vont donc devoir se confiner dans une même salle de conférence de presse alors que la présence d’une zone mixte permettait de diluer la population sur une plus grande surface et donc de mieux respecter les distanciations physiques en multipliant les lieux d’interviews."

Multiples solutions

L’UJSF qui demande à la LFP "de revoir, sans délais, cette suppression des zones mixtes afin de permettre aux journalistes de travailler dans de bonnes conditions, tout en respectant toutes les mesures sanitaires élémentaires", remarque enfin qu'"aucune mesure de restriction n’a été prise en matière de jauges dans les tribunes, ni même pour les hospitalités dans les salons VIP où se dérouleront des repas assis ou debout. Pour une raison que nous pouvons comprendre : l’impérieuse nécessité pour le football français et ses clubs professionnels de ne pas être un peu plus en difficulté financièrement en réduisant leurs activités économiques."