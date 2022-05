Football : feu de paille sur le web autour de la prolongation de Mbappé au PSG

Son contrat au PSG se termine le 30 juin et on ne sait toujours pas où Kylian Mbappé va signer. Selon le Parisien, un accord de principe aurait été donné pour une prolongation de son contrat, information publiée ce jeudi et aussitôt démentie par la famille.