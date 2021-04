Football : fin de saison pour le CSSA après l'arrêt officiel du championnat de National 2

La Fédération française de football a pris la décision d'arrêter le championnat de National 2 en raison du contexte sanitaire. C'est donc une année blanche pour le CSSA et la réserve du Stade de Reims.

Clap de fin pour le National 2. Sans surprise, le comité exécutif de la Fédération française de football a pris la décision ce vendredi 23 avril de mettre un terme aux championnat de Division 2 féminine et de National 2 masculin. La réserve du Stade de Reims et le CSSA ne joueront donc plus de matchs officiels d'ici la saison prochaine.

À l'arrêt depuis le mois d'octobre (mis à part un week-end de matchs en février), le championnat de National 2 aurait pu reprendre le 3 mai, date de la fin des restrictions de déplacement dans la limite des 10 kilomètres. Le comité exécutif travaillait dans ce sens-là, mais "en raison d'un calendrier très restreint, avec un nombre important de journées à disputer [...], il apparaît impossible de mettre en place une reprise satisfaisante et raisonnable des compétitions", selon le communiqué de la Fédération.

La saison 2020-2021 est donc considérée comme "blanche" pour le National 2. Aucune montée, aucune descente pour ce championnat.