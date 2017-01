Football : fin de série pour le FC Nantes après sa défaite 2/0 face au PSG

Le FC Nantes a concédé ce samedi sa première défaite en Ligue 1 depuis le 3 décembre dernier. Les Canaris se sont inclinés 2/0 à la Beaujoire face au PSG. Doublé signé Edinson Cavani. C'est leur 13e défaite consécutive face aux Parisiens. Au classement, le FC Nantes reste 11e.

Le Portugais Sergio Conceiçao n'est plus invaincu en Ligue 1. L'entraîneur du FC Nantes a connu sa première défaite en championnat depuis son arrivée sur le banc le 11 décembre dernier. Les Canaris ont perdu 2/0 face à PSG. Deux buts inscrits par l'Uruguayen Edinson Cavani (21e et 65e). Les Nantais n'ont pas démérité mais les Parisiens ont fait preuve de réalisme. "Nous sommes déçus mais le Paris Saint Germain mérite sa victoire. Nous sommes encore un cran en dessous" précise avec lucidité Amine Harit le milieu de terrain du FCN.

Nous avons été assommés par le deuxième but parisien" le gardien du FCN Maxime Dupé

0 tir cadré pour les Canaris

La physionomie du match aurait pu être tout autre si le Nantais Emiliano Sala n'avait pas gâché la première et unique occasion de son équipe des la 8e minute jeu. Idéalement placé, à environ cinq mètres du but du gardien parisien Kevin Trapp, l'attaquant Argentin n'a même pas cadré sa frappe. D'ailleurs, les Nantais terminent avec un zéro pointé dans ce domaine. Pas le moindre tir cadré. Une première pour eux cette saison en Ligue 1. "Nous avons bien pressé les parisiens en première période mais nous avons manqué d'efficacité. Et dans un match comme ça, c'est dommage" affirme le technicien portugais du FCN Sergio Conceiçao.

Cavani dans son jardin à la Beaujoire

L'attaquant du PSG Edinson Cavani a confirmé qu'il était bien le meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1. Avec ce doublé, l'Uruguayen totalise déjà 20 buts en championnat cette saison. Le Sud Américain est toujours aussi prolifique face aux Canaris. Depuis 2013, Edinson Cavani a inscrit cinq buts à la Beaujoire en quatre matchs de Ligue 1.