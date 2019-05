Football : finale de la Coupe de France féminine entre Lille et Lyon

C'est la finale de la Coupe de France féminine de football entre Lille et Lyon ce mercredi 8 mai 2019 à Châteauroux.

La finale de la Coupe de France féminine de football se joue ce mercredi 8 mai à Châteauroux entre Lille et Lyon. Et ce sera ce mercredi soir un peu David contre Goliath. Les filles du Losc ont terminé avant-dernières de D1, et sont reléguées en 2e division la saison prochaine après leur défaite 3 à 2 face à Montpellier samedi dernier.

Quant aux Lyonnaises, championnes de France pour la 13e fois d'affilée, elles collectionnent sept Coupes de France, un record. Elles disputeront la finale de la Ligue des Champions dans 10 jours (18 mai) face au Barça.